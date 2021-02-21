Морозы отступят: в Украину идет весеннее потепление

12:00, 21 февраля 2021
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В Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях завтра возможны слабые снегопады.

Зима в Украине сдает позиции / Фото ua.depositphotos.com
Зима в Украине сдает позиции / Фото ua.depositphotos.com

Начало новой недели в Украине выдастся теплым – почти по всей стране ожидается плюсовая температура.

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Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, на юге Украины температура поднимется до 4-9 градусов тепла. В Западных областях также ожидается потепление – от 3 до 10 градусов тепла. В центре и на востоке страны – 1-6 градусов тепла.

По всей стране ожидается переменная облачность. В Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской  областях возможны слабые снегопады, но в других регионах – без осадков.

В Киеве днем – 2-4 градуса тепла, дождя или снега не предвидится.

Согласно прогнозам, тепло продержится в Украине до конца недели.

Скриншот
Скриншот

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Автор: Дмитрий Захаров

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Теги: погода в Украине
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