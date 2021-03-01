Завтра в Украине выглянет солнце, температура повысится до +14° (карта)
В двух областях пройдут дожди.
В вторник, 2 марта, практически по всей стране ожидается переменная облачность. Сумщину и Харьковщину накроют дожди. Температура днем на Ивано-Франковщине достигнет +14°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Стало известно, какой будет погода в Украине 8 марта (карта)
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +6°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +5°.
- Во Львове в вторник ожидается переменная облачность, ночью -3°, днем +9°.
- В Луцке - облачность с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
- В Ривне в вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -2°, днем +8°.
- В Тернополе 2 марта ночью будет -1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
- В Ивано-Франковске завтра малооблачно, ночью 0°, днем +14°.
- В Черновцах в вторник - малооблачно, ночью +2°, днем +12°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+9°.
- В Житомире в вторник - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +9°.
- В Черкассах - переменная облачность, ночью -1°, днем +6°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Полтаве завтра облачно, температура воздуха 0°...+4°.
- В Одессе 2 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +9°.
- В Херсоне в вторник ночью +1°, днем +6°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +2°, днем +8°.
- В Запорожье - облачно, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Сумах завтра дождь, температура воздуха -1°...+3°.
- В Харькове - дождь, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Симферополе в вторник будет облачно с прояснениями, 0°...+4°.
- В Краматорске - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +6°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью 0°, днем +6°.
Народные приметы 2 марта
2 марта - лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+4°... -3°
- Донецк+4°... -4°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+7°... -2°
- Киев+4°... 0°
- Кропивницкий+3°... -1°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+6°... 0°
- Полтава+4°... -1°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы+4°... 0°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+4°... -2°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+5°... -1°
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+5 °
Мин./макс. температура:-3° / +10°
Влажность:65 %
Давление:750 мм
Ветер: 8.3 м/с
Вероятность осадков:75 %
Восход:06:42
Закат18:02
Видимость:0.8 км
Фаза луны:
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