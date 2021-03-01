Завтра в Украине выглянет солнце, температура повысится до +14° (карта)

16:32, 1 марта 2021
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В двух областях пройдут дожди.

Завтра в Украине выглянет солнце / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине выглянет солнце / Фото ua.depositphotos.com

В вторник, 2 марта, практически по всей стране ожидается переменная облачность. Сумщину и Харьковщину накроют дожди. Температура днем на Ивано-Франковщине достигнет +14°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Стало известно, какой будет погода в Украине 8 марта (карта)

  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +6°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +5°.
  • Во Львове в вторник ожидается переменная облачность, ночью -3°, днем +9°.
  • В Луцке - облачность с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
  • В Ривне в вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -2°, днем +8°.
  • В Тернополе 2 марта ночью будет -1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
  • В Ивано-Франковске завтра малооблачно, ночью 0°, днем +14°.
  • В Черновцах в вторник - малооблачно, ночью +2°, днем +12°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+9°.
  • В Житомире в вторник - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +9°.
  • В Черкассах - переменная облачность, ночью -1°, днем +6°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°.
  • В Полтаве завтра облачно, температура воздуха 0°...+4°.
  • В Одессе 2 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +9°.
  • В Херсоне в вторник ночью +1°, днем +6°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +2°, днем +8°.
  • В Запорожье - облачно, температура ночью 0°, днем +5°.
  • В Сумах завтра дождь, температура воздуха -1°...+3°.
  • В Харькове - дождь, температура ночью 0°, днем +3°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.
  • В Симферополе в вторник будет облачно с прояснениями, 0°...+4°.
  • В Краматорске - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +6°. 
  • В Северодонецке - облачно, температура ночью 0°, днем +6°.
Прогноз погоды в Украине на 2 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 2 марта / фото УНИАН

Народные приметы 2 марта

2 марта - лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.

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Автор: Елена Пилипчак

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