Весна в Украине: сегодня в нескольких областях выглянет солнце и потеплеет до +16° (карта)

В центральных областях ожидается до +6°.

В Украине начинается весна / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 15 марта, практически по всей стране ожидается облачная погода. Солнечно будет только на юге, во Львове, Ривне и Луцке. В Крыму потеплеет до +16°. Ливни пройдут в Ивано-Франковске, Черновцах и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +1°, днем +6°, ливень ожидается во второй половине дня.

В Чернигове - пасмурно, температура воздуха ночью 0°, днем +7°.

Во Львове в понедельник ожидается солнечная погода, ночью -1°, днем +5°.

В Луцке - ясно, ночью 0°, днем +6°.

В Ривне в понедельник - солнечно, ночью 0°, днем +5°.

В Тернополе 15 марта ночью будет 0°, днем +3°, облачно.

В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью +1°, днем +3°.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +4°.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +4°.

В Виннице сегодня облачно, снег, +1°...+6°.

В Житомире в понедельник - облачно, температура ночью +2°, днем +7°.

В Черкассах - облачно, ночью 0°, днем +9°.

В Кропивницком - облачно, температура ночью +1°, днем +12°.

В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха 0°...+10°.

В Одессе 15 марта - солнечно, температура ночью +3°, днем +9°.

В Херсоне в понедельник ночью +2°, днем +15°, солнечно.

В Николаеве сегодня будет облачно, ночью +3°, днем +15°.

В Запорожье - солнечно, температура ночью 0°, днем +12°.

В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -1°...+8°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +9°.

В Днепре - солнце, температура ночью 0°, днем +11°.

В Симферополе в понедельник ожидается солнечная погода, +6°...+16°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +9°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°.

Прогноз погоды в Украине на 15 марта / фото УНИАН

Народные приметы 15 марта

15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.

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