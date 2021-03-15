Весна в Украине: сегодня в нескольких областях выглянет солнце и потеплеет до +16° (карта)

08:02, 15 марта 2021
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В центральных областях ожидается до +6°.

В Украине начинается весна / Фото ua.depositphotos.com
В Украине начинается весна / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 15 марта, практически по всей стране ожидается облачная погода. Солнечно будет только на юге, во Львове, Ривне и Луцке. В Крыму потеплеет до +16°. Ливни пройдут в Ивано-Франковске, Черновцах и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Начало недели принесет в Украину похолодание - прогноз синоптика

  • В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +1°, днем +6°, ливень ожидается во второй половине дня.
  • В Чернигове - пасмурно, температура воздуха ночью 0°, днем +7°.
  • Во Львове в понедельник ожидается солнечная погода, ночью -1°, днем +5°.
  • В Луцке - ясно, ночью 0°, днем +6°.
  • В Ривне в понедельник - солнечно, ночью 0°, днем +5°.
  • В Тернополе 15 марта ночью будет 0°, днем +3°, облачно.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью +1°, днем +3°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +4°.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +4°.
  • В Виннице сегодня облачно, снег, +1°...+6°.
  • В Житомире в понедельник - облачно, температура ночью +2°, днем +7°.
  • В Черкассах - облачно, ночью 0°, днем +9°.
  • В Кропивницком - облачно, температура ночью +1°, днем +12°.
  • В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха 0°...+10°.
  • В Одессе 15 марта - солнечно, температура ночью +3°, днем +9°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +2°, днем +15°, солнечно.
  • В Николаеве сегодня будет облачно, ночью +3°, днем +15°.
  • В Запорожье - солнечно, температура ночью 0°, днем +12°.
  • В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -1°...+8°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +9°.
  • В Днепре - солнце, температура ночью 0°, днем +11°.
  • В Симферополе в понедельник ожидается солнечная погода, +6°...+16°.
  • В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +9°. 
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°.
Прогноз погоды в Украине на 15 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 15 марта / фото УНИАН

Народные приметы 15 марта

15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.

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Автор: Елена Пилипчак

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