Весна в Украине: сегодня в нескольких областях выглянет солнце и потеплеет до +16° (карта)
В центральных областях ожидается до +6°.
В понедельник, 15 марта, практически по всей стране ожидается облачная погода. Солнечно будет только на юге, во Львове, Ривне и Луцке. В Крыму потеплеет до +16°. Ливни пройдут в Ивано-Франковске, Черновцах и Киеве.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Начало недели принесет в Украину похолодание - прогноз синоптика
- В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +1°, днем +6°, ливень ожидается во второй половине дня.
- В Чернигове - пасмурно, температура воздуха ночью 0°, днем +7°.
- Во Львове в понедельник ожидается солнечная погода, ночью -1°, днем +5°.
- В Луцке - ясно, ночью 0°, днем +6°.
- В Ривне в понедельник - солнечно, ночью 0°, днем +5°.
- В Тернополе 15 марта ночью будет 0°, днем +3°, облачно.
- В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью +1°, днем +3°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +4°.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +4°.
- В Виннице сегодня облачно, снег, +1°...+6°.
- В Житомире в понедельник - облачно, температура ночью +2°, днем +7°.
- В Черкассах - облачно, ночью 0°, днем +9°.
- В Кропивницком - облачно, температура ночью +1°, днем +12°.
- В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха 0°...+10°.
- В Одессе 15 марта - солнечно, температура ночью +3°, днем +9°.
- В Херсоне в понедельник ночью +2°, днем +15°, солнечно.
- В Николаеве сегодня будет облачно, ночью +3°, днем +15°.
- В Запорожье - солнечно, температура ночью 0°, днем +12°.
- В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -1°...+8°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +9°.
- В Днепре - солнце, температура ночью 0°, днем +11°.
- В Симферополе в понедельник ожидается солнечная погода, +6°...+16°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +9°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°.
Народные приметы 15 марта
15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.
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Погода в Украине
- Винница+6°... +1°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+8°... -1°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+6°... +1°
- Кропивницкий+12°... +1°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+15°... +3°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+10°... 0°
- Ровно+5°... 0°
- Симферополь+16°... +6°
- Сумы+8°... -1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+9°... -2°
- Херсон+15°... +2°
- Хмельницкий+3°... +1°
- Черкассы+9°... 0°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+4°... 0°
+3°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-2 °
Мин./макс. температура:+1° / +9°
Влажность:38 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:21
Закат19:16
Видимость:16 км
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