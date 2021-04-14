Ночью температура упадет до 0°.

В четверг, 15 апреля, всю Украину зальют дожди. Сухо будет только во Львове, Луцке, Ривне, Сумах, Херсоне и Симферополе. Температура по стране будет колебаться на уровне +4°...+16°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - ливень, температура воздуха ночью +7°, днем +14°.

Во Львове в четверг ожидается облачная погода, ночью 0°, днем +4°.

В Луцке будет облачно, ночью +3°, днем +8°.

В Ривне в четверг - также пасмурно, ночью +3°, днем +8°.

В Тернополе 15 апреля ночью будет 0°, днем +6°, дождь.

В Хмельницком завтра будет дождь, ночью 0°, днем +8°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается дождь, ночью +3°, днем +6°.

В Черновцах в четверг - ливень, ночью +2°, днем +7°.

В Виннице завтра дождь, +3°...+11°.

В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +13°.

В Черкассах - ливень, ночью +5°, днем +12°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +13°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, возможен ливень, температура воздуха +6°...+11°.

В Одессе 15 апреля - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +4°, днем +10°.

В Херсоне в четверг ночью +6°, днем +12°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Запорожье - переменная облачность, ливень, температура ночью +5°, днем +14°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+16°.

В Харькове - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +5°, днем +14°.

В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +13°.

В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, +3°...+12°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +17°.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +5°, днем +17°.

Народные приметы 15 апреля

15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет, год будет тяжелым.

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Автор: Елена Пилипчак