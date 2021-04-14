В Украине продолжатся дожди / фото УНИАН

В четверг, 15 апреля, всю Украину зальют дожди. Сухо будет только во Львове, Луцке, Ривне, Сумах, Херсоне и Симферополе. Температура по стране будет колебаться на уровне +4°...+16°. 

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте такжеДожди и снегопады продолжатся: синоптик рассказала о погоде на завтра

  • В Киеве - ливень, температура воздуха ночью +7°, днем +14°.
  • Во Львове в четверг ожидается облачная погода, ночью 0°, днем +4°.
  • В Луцке будет облачно, ночью +3°, днем +8°.
  • В Ривне в четверг - также пасмурно, ночью +3°, днем +8°.
  • В Тернополе 15 апреля ночью будет 0°, днем +6°, дождь.
  • В Хмельницком завтра будет дождь, ночью 0°, днем +8°.
  • В Ивано-Франковске завтра ожидается дождь, ночью +3°, днем +6°.
  • В Черновцах в четверг - ливень, ночью +2°, днем +7°.
  • В Виннице завтра дождь, +3°...+11°.
  • В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +13°.
  • В Черкассах - ливень, ночью +5°, днем +12°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +13°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, возможен ливень, температура воздуха +6°...+11°.
  • В Одессе 15 апреля - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +4°, днем +10°.
  • В Херсоне в четверг ночью +6°, днем +12°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +5°, днем +12°, дождь.
  • В Запорожье - переменная облачность, ливень, температура ночью +5°, днем +14°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+16°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +5°, днем +14°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +13°.
  • В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, +3°...+12°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +17°. 
  • В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +5°, днем +17°.
Прогноз погоды в Украине на 15 апреля / фото УНИАН

Народные приметы 15 апреля

15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет, год будет тяжелым.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак