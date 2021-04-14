В Украине продолжатся дожди / фото УНИАН
В четверг, 15 апреля, всю Украину зальют дожди. Сухо будет только во Львове, Луцке, Ривне, Сумах, Херсоне и Симферополе. Температура по стране будет колебаться на уровне +4°...+16°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - ливень, температура воздуха ночью +7°, днем +14°.
- Во Львове в четверг ожидается облачная погода, ночью 0°, днем +4°.
- В Луцке будет облачно, ночью +3°, днем +8°.
- В Ривне в четверг - также пасмурно, ночью +3°, днем +8°.
- В Тернополе 15 апреля ночью будет 0°, днем +6°, дождь.
- В Хмельницком завтра будет дождь, ночью 0°, днем +8°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается дождь, ночью +3°, днем +6°.
- В Черновцах в четверг - ливень, ночью +2°, днем +7°.
- В Виннице завтра дождь, +3°...+11°.
- В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +13°.
- В Черкассах - ливень, ночью +5°, днем +12°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +13°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, возможен ливень, температура воздуха +6°...+11°.
- В Одессе 15 апреля - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Херсоне в четверг ночью +6°, днем +12°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +5°, днем +12°, дождь.
- В Запорожье - переменная облачность, ливень, температура ночью +5°, днем +14°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+16°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +5°, днем +14°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +13°.
- В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, +3°...+12°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +17°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +5°, днем +17°.
Прогноз погоды в Украине на 15 апреля / фото УНИАН
Народные приметы 15 апреля
15 апреля - Поликарпов день. Если до этого дня весенний лед на озерах и затонах не тронется, а потонет, год будет тяжелым.
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