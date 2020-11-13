В Украину придут ночные морозы: прогноз погоды на выходные (карта, видео)
По ночам ожидаются заморозки до -4°.
В ближайшие выходные, 14 и 15 ноября, дневная температура воздуха в Украине останется на уровне +2°...+12°. В субботу небольшие дожди ожидаются на Черниговщине и на Сумщине, а в воскресение они переместятся в центр Украины - в Винницу, Житомир, Черкассы, Киев и Кривой Рог. На всей остальной территории - переменная облачность.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3°, днем +6°. В воскресенье ожидается мелкий дождь, температура: +2°...+7°.
Во Львове в субботу без осадков, ночью +4°, днем +10°, переменная облачность. В воскресенье погода также практически не изменится, но немного похолодает: +2°…+9°.
В Луцке в субботу ночью +5°, днем +9°, облачно. В воскресенье температура не изменится, но выглянет солнце.
В Виннице в субботу будет переменная облачность, температура воздуха +3°...+8°. В воскресенье - ливень, температура повысится до +7°.
В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +5°, днем +9°. В воскресенье погода сохранится почти без изменений, днем потеплеет до +10°.
В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье облачно с прояснениями, -4°...+2°.
В Днепре в субботу без осадков, переменная облачность, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье также переменная облачность, температура воздуха -4°...+5°.
В Симферополе будет облачно с прояснениями, +4°...+12°. В воскресенье +1°...+7°, небо затянет тучами.
Жителям Мариуполя в субботу обещают облачную погоду с прояснениями, температура ночью -3°, днем +7°. В воскресенье ночью ожидается 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Краматорске в субботу небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +7°. В воскресенье температура также не поднимется +11°.
В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -4°, днем +6°. В воскресенье +-3°...+3°, пасмурно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пасмурно, температура до +2°. В воскресенье практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +6°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +9°. В воскресенье пасмурно, ночью 0°, днем до +8°.
В Трускавце в субботу облачно, температура до +10°. В воскресенье температура останется той же, а ночью опустится до 0°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра пасмурно, +5°, в воскресенье также сплошная облачность, температура воздуха +2°…+5°.
В Затоке суббота будет облачной с прояснениями, ночью +4°, днем +11°. В воскресенье также будет пасмурно, температура без изменений - до +11°.
В Бердянске завтра облачно с прояснениями, температура до +7°, в воскресенье будет немного холоднее, до +5°.
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- Винница+4°... +2°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+6°... -5°
- Житомир+4°... +3°
- Запорожье+5°... -1°
- Ивано-Франковск+8°... +2°
- Киев+4°... +3°
- Кропивницкий+3°... +1°
- Луганск+5°... -6°
- Луцк+7°... +5°
- Львов+7°... +3°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+6°... +5°
- Симферополь+11°... +5°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь+6°... +3°
- Харьков+2°... -5°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий+5°... +3°
- Черкассы+5°... +2°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+8°... +2°