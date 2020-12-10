В Украину надвигаются ливни и потепление: прогноз погоды на завтра (карта)
Осадки прогнозируются для одного из регионов.
В пятницу, 11 декабря, практически по всей стране - облачно с прояснениями. Только в западных регионах пройдут дожди, местами - ливни. Средняя температура составит +2°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Этой ночью Украину накроет мокрый снег с ледяным дождем - синоптик
- В Киеве завтра будет облачно, температура воздуха ночью -5°, днем 0°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -6°, днем 0°.
- Во Львове в пятницу - ливень, ночью +1°, днем +4°.
- В Луцке ожидается дождь, ночью 0°, днем +5°.
- В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью -1°, днем +4°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +4°, дождь.
- В Хмельницком завтра ночью -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +3°, ливень.
- В Черновцах в пятницу - ливень, ночью 0°, днем +4°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...+2°.
- В Житомире в пятницу будет облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +2°.
- В Черкассах ночью -3°, днем -1°, переменная облачность.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью -4°, днем 0°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...0°.
- В Одессе 11 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +5°.
- В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +2°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
- В Запорожье - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +3°.
- В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -6°...0°.
- В Харькове - малооблачно, температура ночью -6°, днем -1°.
- В Днепре малооблачно, температура ночью -4°, днем +2°.
- В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +4°...+9°.
- В Краматорске практически безоблачно, температура ночью -5°, днем +1°.
- В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -5°, днем 0°.
11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — на лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится. В былые времена была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Распускающийся сад посреди декабря: в Николаевской области зацвели яблони (видео)
- Ветер принесет в Украину существенное потепление: синоптик удивила прогнозом на ближайшие дни
- "Зима не будет такой, как предыдущая": синоптик рассказал, стоит ли украинцам ждать снег
- Гололед, порывы ветра и снег с дождем: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
- Синоптик дала прогноз на зимние праздники и рассказала, начнется ли в Украине похолодание
- Винница0°... -1°
- Днепр+2°... -5°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир-1°... -2°
- Запорожье+3°... -4°
- Ивано-Франковск0°... -2°
- Киев-1°... -2°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск-1°... -10°
- Луцк+1°... 0°
- Львов+1°... -1°
- Николаев+4°... -1°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава0°... -7°
- Ровно0°... -1°
- Симферополь+12°... +6°
- Сумы-1°... -7°
- Тернополь0°... -1°
- Харьков-1°... -8°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий-1°... -2°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов-2°... -3°
- Черновцы+1°... -2°