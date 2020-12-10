В Украину надвигаются ливни и потепление: прогноз погоды на завтра (карта)

Осадки прогнозируются для одного из регионов.

В западных областях ожидаются дожди / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 11 декабря, практически по всей стране - облачно с прояснениями. Только в западных регионах пройдут дожди, местами - ливни. Средняя температура составит +2°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра будет облачно, температура воздуха ночью -5°, днем 0°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -6°, днем 0°.

Во Львове в пятницу - ливень, ночью +1°, днем +4°.

В Луцке ожидается дождь, ночью 0°, днем +5°.

В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью -1°, днем +4°.

В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +4°, дождь.

В Хмельницком завтра ночью -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +3°, ливень.

В Черновцах в пятницу - ливень, ночью 0°, днем +4°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...+2°.

В Житомире в пятницу будет облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +2°.

В Черкассах ночью -3°, днем -1°, переменная облачность.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью -4°, днем 0°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...0°.

В Одессе 11 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +5°.

В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +2°, переменная облачность.

В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Запорожье - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +3°.

В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -6°...0°.

В Харькове - малооблачно, температура ночью -6°, днем -1°.

В Днепре малооблачно, температура ночью -4°, днем +2°.

В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +4°...+9°.

В Краматорске практически безоблачно, температура ночью -5°, днем +1°.

В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -5°, днем 0°.

Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / фото УНИАН

11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — на лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится. В былые времена была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.

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