В Украину надвигаются ливни и потепление: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 10 декабря 2020
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Осадки прогнозируются для одного из регионов.

В западных областях ожидаются дожди / Фото ua.depositphotos.com
В западных областях ожидаются дожди / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 11 декабря, практически по всей стране - облачно с прояснениями. Только в западных регионах пройдут дожди, местами - ливни. Средняя температура составит +2°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Этой ночью Украину накроет мокрый снег с ледяным дождем - синоптик

  • В Киеве завтра будет облачно, температура воздуха ночью -5°, днем 0°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -6°, днем 0°.
  • Во Львове в пятницу - ливень, ночью +1°, днем +4°.
  • В Луцке ожидается дождь, ночью 0°, днем +5°.
  • В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью -1°, днем +4°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +4°, дождь.
  • В Хмельницком завтра ночью -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +3°, ливень.
  • В Черновцах в пятницу - ливень, ночью 0°, днем +4°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...+2°.
  • В Житомире в пятницу будет облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +2°.
  • В Черкассах ночью -3°, днем -1°, переменная облачность.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью -4°, днем 0°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...0°.
  • В Одессе 11 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +5°.
  • В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +2°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
  • В Запорожье - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +3°.
  • В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха -6°...0°.
  • В Харькове - малооблачно, температура ночью -6°, днем -1°.
  • В Днепре малооблачно, температура ночью -4°, днем +2°.
  • В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +4°...+9°.
  • В Краматорске практически безоблачно, температура ночью -5°, днем +1°. 
  • В Северодонецке завтра практически безоблачно, температура ночью -5°, днем 0°.
Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / фото УНИАН

11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — на лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится. В былые времена была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.

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Автор: Елена Пилипчак

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