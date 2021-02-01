В Украине ожидаются сильные снегопады, местами пройдут ливни: прогноз погоды на сегодня

08:00, 1 февраля 2021
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Температурный минимум днем составит -5°.

Украину продолжит засыпать снегом / Фото УНИАН, Вячеслав Ратынский
Украину продолжит засыпать снегом / Фото УНИАН, Вячеслав Ратынский

В понедельник, 1 февраля, во многих областях Украины все еще продолжатся снегопады и дожди. Местами в западных областях покажется солнце. Температура днем продержится на уровне от -5° до +15°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта

  • В Киеве будет пасмурно, небольшой снег, температура воздуха ночью -10°, днем -2°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -14°, днем -5°.
  • Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем 0°.
  • В Луцке - практически безоблачно, ночью -7°, днем -2°.
  • В Ривне в понедельник будет практически безоблачно, ночью -10°, днем -4°.
  • В Тернополе 1 февраля ночью будет -6°, днем -2°, пасмурно.
  • В Хмельницком сегодня облачно, ночью -6°, днем -2°.
  • В Ивано-Франковске сегодня пасмурно, снег, ночью -5°, днем +1°.
  • В Черновцах в понедельник ожидается сильный снегопад, ночью -5°, днем -1°.
  • В Виннице сегодня снег, -7°...-2°.
  • В Житомире в понедельник будет пасмурно, температура ночью -10°, днем -1°.
  • В Черкассах - облачно, ночью -4°, днем 0°, снег.
  • В Кропивницком ожидается дождь, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Полтаве сегодня будет снег с дождем, температура воздуха 0°...+2°.
  • В Одессе 1 февраля ожидается ливень, температура ночью -2°, днем +8°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет облачно, ночью 0°, днем +9°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.
  • В Сумах сегодня возможен снег, температура воздуха -4°...-2°.
  • В Харькове - снег, температура ночью +1°, днем +3°.
  • В Днепре - облачно, ливень, температура ночью +4°, днем +8°.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +8°...+15°.
  • В Краматорске - ливень, температура ночью +6°, днем +7°. 
  • В Северодонецке сегодня будет облачно, небольшой дождь температура ночью +7°, днем +8°.

Народные приметы 1 февраля

1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

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Автор: Елена Пилипчак

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