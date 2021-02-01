В Украине ожидаются сильные снегопады, местами пройдут ливни: прогноз погоды на сегодня
Температурный минимум днем составит -5°.
В понедельник, 1 февраля, во многих областях Украины все еще продолжатся снегопады и дожди. Местами в западных областях покажется солнце. Температура днем продержится на уровне от -5° до +15°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта
- В Киеве будет пасмурно, небольшой снег, температура воздуха ночью -10°, днем -2°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -14°, днем -5°.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем 0°.
- В Луцке - практически безоблачно, ночью -7°, днем -2°.
- В Ривне в понедельник будет практически безоблачно, ночью -10°, днем -4°.
- В Тернополе 1 февраля ночью будет -6°, днем -2°, пасмурно.
- В Хмельницком сегодня облачно, ночью -6°, днем -2°.
- В Ивано-Франковске сегодня пасмурно, снег, ночью -5°, днем +1°.
- В Черновцах в понедельник ожидается сильный снегопад, ночью -5°, днем -1°.
- В Виннице сегодня снег, -7°...-2°.
- В Житомире в понедельник будет пасмурно, температура ночью -10°, днем -1°.
- В Черкассах - облачно, ночью -4°, днем 0°, снег.
- В Кропивницком ожидается дождь, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Полтаве сегодня будет снег с дождем, температура воздуха 0°...+2°.
- В Одессе 1 февраля ожидается ливень, температура ночью -2°, днем +8°.
- В Херсоне в понедельник ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачно, ночью 0°, днем +9°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.
- В Сумах сегодня возможен снег, температура воздуха -4°...-2°.
- В Харькове - снег, температура ночью +1°, днем +3°.
- В Днепре - облачно, ливень, температура ночью +4°, днем +8°.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +8°...+15°.
- В Краматорске - ливень, температура ночью +6°, днем +7°.
- В Северодонецке сегодня будет облачно, небольшой дождь температура ночью +7°, днем +8°.
Народные приметы 1 февраля
1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Из-за непогоды ограничение движения грузовиков осталось только в Одесской области
- Украину продолжит засыпать снегом: прогноз погоды на ближайшие дни
- Синоптики дали прогноз погоды на февраль в Украине
- Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды 1 февраля
- Над Украиной в феврале будут "сражаться" несколько циклонов - синоптик
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница-2°... -7°
- Днепр+8°... +4°
- Донецк+8°... +5°
- Житомир-1°... -10°
- Запорожье+9°... +5°
- Ивано-Франковск+1°... -5°
- Киев-2°... -10°
- Кропивницкий+3°... -1°
- Луганск+9°... +5°
- Луцк-2°... -7°
- Львов0°... -4°
- Николаев+9°... 0°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно-4°... -10°
- Симферополь+15°... +8°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь-2°... -6°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий-2°... -6°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов-5°... -14°
- Черновцы-1°... -5°
-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-8 °
Мин./макс. температура:-1° / +1°
Влажность:90 %
Давление:750 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:58 %
Восход:07:16
Закат17:30
Видимость:2.4 км
Фаза луны:
Лента новостей