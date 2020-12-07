Завтра в Киеве будет холодно: ожидается небольшая облачность с температурой до -4°
Осадков не ожидается.
Во вторник, 8 декабря, в Киеве ожидается небольшая облачность. Столбики термометров опустятся до -4°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Спасатели объявили штормовое предупреждение: на западе Украины и Приазовье - сильнейший ветер
Согласно прогнозу, ночью температура составит -8°, а днем - поднимется максимум до -4°. Без осадков.
Ветер восточного направления со скоростью до 5,1 м/с.
Атмосферное давление - 756 мм рт. ст.
Народный прогноз на 8 декабря
8 декабря – святого Климентия, Папы Римского. В этот день зима клин клином вышибает. В Климентьев день мороз насыпал белых роз (снега). А вот если петухи рано запели в этот день — быть скорой оттепели. На Климента боялись увидеть в селе полевых мышей — будет очень холодная зима.
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