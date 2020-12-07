Завтра в Киеве будет холодно: ожидается небольшая облачность с температурой до -4°

17:00, 7 декабря 2020
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Осадков не ожидается.

Завтра в Киеве будет пасмурно с прояснениями / Фото УНИАН
Завтра в Киеве будет пасмурно с прояснениями / Фото УНИАН

Во вторник, 8 декабря, в Киеве ожидается небольшая облачность. Столбики термометров опустятся до -4°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Спасатели объявили штормовое предупреждение: на западе Украины и Приазовье - сильнейший ветер

Согласно прогнозу, ночью температура составит -8°, а днем - поднимется максимум до -4°. Без осадков.

Ветер восточного направления со скоростью до 5,1 м/с. 

Атмосферное давление - 756 мм рт. ст.

Народный прогноз на 8 декабря

8 декабря – святого Климентия, Папы Римского. В этот день зима клин клином вышибает. В Климентьев день мороз насыпал белых роз (снега). А вот если петухи рано запели в этот день — быть скорой оттепели. На Климента боялись увидеть в селе полевых мышей — будет очень холодная зима.

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Автор: Елена Пилипчак

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