Завтра в Киеве будет холодно: ожидается небольшая облачность с температурой до -4°

Осадков не ожидается.

Завтра в Киеве будет пасмурно с прояснениями / Фото УНИАН

Во вторник, 8 декабря, в Киеве ожидается небольшая облачность. Столбики термометров опустятся до -4°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -8°, а днем - поднимется максимум до -4°. Без осадков.

Ветер восточного направления со скоростью до 5,1 м/с.

Атмосферное давление - 756 мм рт. ст.

Народный прогноз на 8 декабря

8 декабря – святого Климентия, Папы Римского. В этот день зима клин клином вышибает. В Климентьев день мороз насыпал белых роз (снега). А вот если петухи рано запели в этот день — быть скорой оттепели. На Климента боялись увидеть в селе полевых мышей — будет очень холодная зима.

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