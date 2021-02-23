Завтра в Киеве потеплеет и пройдет небольшой дождь
Весь день в столице будет пасмурно.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +1°, а днем термометры покажут +3°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Несколько областей Украины засыплет снегом и зальет дождями: прогноз погоды на завтра (карта)
Весь день будет пасмурная погода. Ожидается небольшой дождь.
Скорость ветра днем составит 1,1 м/с.
Атмосферное давление 759 мм ртутного столба.
Народные приметы 24 февраля
24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Синоптик назвала области, которые попадут в "ощутимые морозы" до -15°
- Замерзший Ниагарский водопад и радуга: сильные морозы создали невероятные пейзажи (фоторепортаж, видео)
- "Весна в Украине почти стартовала": синоптик рассказал, когда окончательно потеплеет
- Облака дыма и пепла: на Сицилии извергается вулкан Этна (фоторепортаж, видео)
- Синоптик прогнозирует температурные контрасты в Украине: от 15 тепла до 17 мороза
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+8°... -2°
- Днепр-2°... -10°
- Донецк-5°... -16°
- Житомир+5°... -1°
- Запорожье0°... -9°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+1°... -5°
- Кропивницкий+2°... -4°
- Луганск-9°... -20°
- Луцк+5°... -2°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+7°... -4°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава-4°... -10°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы-11°... -15°
- Тернополь+7°... -3°
- Харьков-8°... -15°
- Херсон+7°... -5°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов-4°... -9°
- Черновцы+7°... -1°
-1°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-3 °
Мин./макс. температура:-2° / +11°
Влажность:75 %
Давление:750 мм
Ветер: 7.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:51
Закат17:55
Видимость:11 км
Фаза луны:
Лента новостей