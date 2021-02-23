Завтра в Киеве потеплеет и пройдет небольшой дождь

Весь день в столице будет пасмурно.

Завтра в Киеве ожидается дождливая погода / фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +1°, а днем термометры покажут +3°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет пасмурная погода. Ожидается небольшой дождь.

Скорость ветра днем составит 1,1 м/с.

Атмосферное давление 759 мм ртутного столба.

Народные приметы 24 февраля

24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы.

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