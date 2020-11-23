Сегодня в Киеве покажется солнце и потеплеет до +6°
Осадков в столице не ожидается.
В понедельник, 23 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +6°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В Украине потеплеет, в некоторых областях - мокрый снег: прогноз погоды на сегодня (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит +3°, а днем воздух прогреется максимум до +6°. Осадков не ожидается.
Ветер западного направления со скоростью до 5,9 м/с.
Атмосферное давление - 751 мм рт. ст.
Народный прогноз на 23 ноября
23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Эраст на все горазд: и на холод, и на голод, и на метель. С Эраста жди крепкого наста. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. До Введения (4 декабря) так и будут морозы сменяться оттепелью, на дорогах сохранится осенняя распутица. Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.
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