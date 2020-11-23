Сегодня в Киеве покажется солнце и потеплеет до +6°

Осадков в столице не ожидается.

В Киеве сегодня - без осадков / Фото REUTERS

В понедельник, 23 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +6°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит +3°, а днем воздух прогреется максимум до +6°. Осадков не ожидается.

Ветер западного направления со скоростью до 5,9 м/с.

Атмосферное давление - 751 мм рт. ст.

Народный прогноз на 23 ноября

23 ноября — день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Эраст на все горазд: и на холод, и на голод, и на метель. С Эраста жди крепкого наста. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. До Введения (4 декабря) так и будут морозы сменяться оттепелью, на дорогах сохранится осенняя распутица. Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.

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