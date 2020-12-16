Завтра киевлян ожидает облачная погода с температурой до +3°
Осадков в столице не будет.
В четверг, 17 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до +3°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Морозы отступили: завтра в Украине будет теплая погода, одну из областей зальют дожди (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит 0°, а днем - поднимется максимум до +3°. Без осадков.
Ветер западного направления со скоростью до 2,5 м/с.
Атмосферное давление - 755 мм рт. ст.
Народный прогноз на 17 декабря
17 декабря — Варвары. Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото. Если против этого дня ночное небо в звездах — жди холодов, а слепое и тусклое — на тепло. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима. Деревья в инее — урожай на фрукты. Который день на Варвары, такой и на Саввы. Какая погода на Варвары, такая и на Рождество. Если до этого дня снег не выпал — зима будет теплой, а как появится — длинной и холодной. Ясная Варвара к морозу. В этот день в старину случались самые сильные морозы. Про этот день говорили: “Варвара мостит, Савва вострит, а Николай гвоздит”.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Спасатели назвали области Украины, которые накроют сильные туманы и гололедица
- Опубликованы лучшие фото погодных явлений за 2020 год (фоторепортаж)
- Побережье австралийского города Голд-Кост покрыла желтая пена (фото, видео)
- Непогода на Львовщине: из-за густого тумана на дорогах произошло множество аварий (видео)
- Заблокированные автомобили и отмененные авиарейсы: в Японии за сутки выпало более метра снега
- Винница+2°... 0°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий0°... -1°
- Луганск-2°... -6°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+2°... -1°
- Одесса+1°... 0°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+1°... -2°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+4°... 0°