Завтра киевлян ожидает облачная погода с температурой до +3°

Осадков в столице не будет.

Завтра в Киеве - пасмурная погода / фото УНИАН

В четверг, 17 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до +3°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит 0°, а днем - поднимется максимум до +3°. Без осадков.

Ветер западного направления со скоростью до 2,5 м/с.

Атмосферное давление - 755 мм рт. ст.

Народный прогноз на 17 декабря

17 декабря — Варвары. Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото. Если против этого дня ночное небо в звездах — жди холодов, а слепое и тусклое — на тепло. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима. Деревья в инее — урожай на фрукты. Который день на Варвары, такой и на Саввы. Какая погода на Варвары, такая и на Рождество. Если до этого дня снег не выпал — зима будет теплой, а как появится — длинной и холодной. Ясная Варвара к морозу. В этот день в старину случались самые сильные морозы. Про этот день говорили: “Варвара мостит, Савва вострит, а Николай гвоздит”.

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