Сегодня в Киеве будет пасмурно, температура повысится до +4°

Дождей не ожидается.

В Киеве целый день ожидается облачная погода / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +1°, а днем термометры покажут +4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет пасмурно. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 2,8 м/с.

Атмосферное давление 757 мм ртутного столба.

Народные приметы 1 марта

1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.

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