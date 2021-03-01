Сегодня в Киеве будет пасмурно, температура повысится до +4°
Дождей не ожидается.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +1°, а днем термометры покажут +4°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Первый день весны в Украине начнется дождями: прогноз погоды на сегодня (карта)
Весь день будет пасмурно. Без осадков.
Скорость ветра днем составит 2,8 м/с.
Атмосферное давление 757 мм ртутного столба.
Народные приметы 1 марта
1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+4°... -3°
- Донецк+4°... -4°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+4°... -4°
- Ивано-Франковск+8°... -2°
- Киев+4°... +1°
- Кропивницкий+3°... -1°
- Луганск+4°... -4°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+6°... 0°
- Полтава+4°... -1°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+3°... -3°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+6°... 0°
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+7 °
Мин./макс. температура:-2° / +14°
Влажность:63 %
Давление:750 мм
Ветер: 7.8 м/с
Вероятность осадков:62 %
Восход:06:42
Закат18:02
Видимость:9 км
Фаза луны:
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