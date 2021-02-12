Сильный ветер и метели: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Предупреждение, в частности, касается Ривненской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Харьковской областей.

Погода в Украине / фото УНИАН

В субботу, 13 февраля, в Украине продолжит ухудшаться погода.

Читайте также Похолодание будет усиливаться: синоптик рассказала, сколько в Украине продержатся морозыОб этом в Telegram-канале предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Отмечается, что 13 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Ривненской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях - метели, а в большинстве регионах на дорогах возможна гололедица.

В Киеве и Киевской области днем 12 февраля и в течение 13 февраля прогнозируют ветер 15-20 м/с, метели и гололед на дорогах.

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