Сильный ветер и метели: украинцев предупредили об ухудшении погоды

16:56, 12 февраля 2021
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Предупреждение, в частности, касается Ривненской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Харьковской областей.

Погода в Украине / фото УНИАН
Погода в Украине / фото УНИАН

В субботу, 13 февраля, в Украине продолжит ухудшаться погода.

Похолодание будет усиливаться: синоптик рассказала, сколько в Украине продержатся морозыОб этом в Telegram-канале предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Отмечается, что 13 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Ривненской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях - метели, а в большинстве регионах на дорогах возможна гололедица.

В Киеве и Киевской области днем 12 февраля и в течение 13 февраля прогнозируют ветер 15-20 м/с, метели и гололед на дорогах.

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Автор: Катерина Шварц

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Теги: погодасиноптикГСЧСукргидрометцентрпрогноз погодыпогода в Киевепогода в Украине
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