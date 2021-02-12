Сильный ветер и метели: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Предупреждение, в частности, касается Ривненской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Харьковской областей.
В субботу, 13 февраля, в Украине продолжит ухудшаться погода.
Похолодание будет усиливаться: синоптик рассказала, сколько в Украине продержатся морозыОб этом в Telegram-канале предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.
Отмечается, что 13 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Ривненской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях - метели, а в большинстве регионах на дорогах возможна гололедица.
В Киеве и Киевской области днем 12 февраля и в течение 13 февраля прогнозируют ветер 15-20 м/с, метели и гололед на дорогах.
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