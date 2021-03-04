Резкая перемена погоды: в Украину идет атмосферный фронт с похолоданием и мокрым снегом

13:05, 4 марта 2021
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Синоптик предупредила украинцев, что погода будет меняться.

В Украине будет меняться погода / фото УНИАН
В Украине будет меняться погода / фото УНИАН

В пятницу, 5 марта, в Украину придет атмосферный фронт с последующим похолоданием.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Уже завтра в большинстве областей днем столбики термометров съедут вниз, к +2°...+6°", - написала она.

На юге, а также в Днепре, Кропивницком с районами, на Донетчине и в Черновецкой области еще будет тепло, +8°...+13°.

Атмосферный фронт принесет осадки, дождь, из-за похолодания местами с мокрым снегом.

В южной части завтра будет преобладать сухая погода.

В Киеве 5 марта ожидается перемена погоды. Пройдет дождь, возможен кое-где мокрый снег, в течение дня похолодает до +2°...+4° градусов.

"В субботу-воскресенье холодная погода удержится, однако какие-то серьезные осадки - вряд ли", - резюмировала синоптик.

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Автор: Елена Пилипчак

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