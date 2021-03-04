Резкая перемена погоды: в Украину идет атмосферный фронт с похолоданием и мокрым снегом
Синоптик предупредила украинцев, что погода будет меняться.
В пятницу, 5 марта, в Украину придет атмосферный фронт с последующим похолоданием.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Уже завтра в большинстве областей днем столбики термометров съедут вниз, к +2°...+6°", - написала она.
На юге, а также в Днепре, Кропивницком с районами, на Донетчине и в Черновецкой области еще будет тепло, +8°...+13°.
Атмосферный фронт принесет осадки, дождь, из-за похолодания местами с мокрым снегом.
В южной части завтра будет преобладать сухая погода.
В Киеве 5 марта ожидается перемена погоды. Пройдет дождь, возможен кое-где мокрый снег, в течение дня похолодает до +2°...+4° градусов.
"В субботу-воскресенье холодная погода удержится, однако какие-то серьезные осадки - вряд ли", - резюмировала синоптик.
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