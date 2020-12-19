Прогноз погоды на 19 декабря: в Украине будет пасмурно, с мокрым снегом и ночными заморозками (карта)

11:13, 19 декабря 2020
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Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -2 до +6 градусов, однако ночью преимущественно на всей территории страны будут наблюдаться заморозки.

Мокрый снег в пяти областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня / фото УНИАН
Мокрый снег в пяти областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня / фото УНИАН

Погода в Украине 19 декабря будет облачной в течение всего дня. В юго-восточных и восточных областях возможен мокрый снег с дождем. Кроме того, синоптики предупреждают о тумане на всей территории страны.

В Украину возвращаются дожди и снег: прогноз погоды на выходные (карта)

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На погоду в центральных, северных, южных и восточных областях будут влиять атмосферные фронты. Поэтому, местами там возможны морось, дождь и мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Влажность, туманы и почти штиль будут способствовать накоплению и зависанию вредных примесей в воздухе. Поэтому маску не спешите снимать даже при выходе из помещения или транспорта, особенно те, у кого есть бронхо-легочные проблемы", – отметила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, теплее всего 19 декабря будет в западных областях. Температура воздуха там прогреется до +2...+6 градусов. Впрочем, небо будет пасмурным - солнце не появится на горизонте до конца дня. В то же время самую холодную погоду синоптики прогнозируют на востоке. Там будет падать мокрый снег с дождем, а температура воздуха составит 0...-2 градусов.

В южных областях также будет пасмурно. Воздух прогреется до +1...+5 градусов. Немного холоднее будет на севере – температура составит -1...+5 градусов. Кроме того, в юго-восточных областях будет падать мокрый снег. В центре страны воздух прогреется до 0...+2 градусов.

Таким образом сегодня в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет мокрый снег. Во всех остальных регионах ожидается пасмурная и сухая погода.

В Киеве может полетать небольшой мокрый снег также синоптики прогнозируют туман. Столбик термометра поднимется до 0...+2 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 19 декабря:

  • Ужгород - + 4...+6
  • Львов - +3...+5
  • Ивано-Франковск – +2...+4
  • Тернополь - + 2...+4
  • Черновцы - +3...+5
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Луцк - +3...+5
  • Ривне - +3...+5
  • Житомир - +1...+3
  • Винница - +1...+3
  • Одесса - +3...+5
  • Николаев - +1...+3
  • Херсон - +1...+3
  • Симферополь - + 2...+4
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы - 0...+2
  • Чернигов - -1...+1
  • Сумы - -1...+1
  • Полтава - -1...+1
  • Днепр  -0...+2
  • Запорожье - 0...+2
  • Донецк - 0...-2
  • Луганск-0...-2
  • Харьков - -1...+1
  • Киев - 0 ... +2
Погода в Украине 19 декабря / данные Украинского гидрометцентра
Погода в Украине 19 декабря / данные Украинского гидрометцентра

Напомним, погода в Украине на выходные - 19 и 20 декабря - улучшится. Синоптики прогнозируют потепление, но будет мокрый снег.

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Автор: УНИАН

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