Прогноз погоды на 19 декабря: в Украине будет пасмурно, с мокрым снегом и ночными заморозками (карта)

Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -2 до +6 градусов, однако ночью преимущественно на всей территории страны будут наблюдаться заморозки.

Мокрый снег в пяти областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня / фото УНИАН

Погода в Украине 19 декабря будет облачной в течение всего дня. В юго-восточных и восточных областях возможен мокрый снег с дождем. Кроме того, синоптики предупреждают о тумане на всей территории страны.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На погоду в центральных, северных, южных и восточных областях будут влиять атмосферные фронты. Поэтому, местами там возможны морось, дождь и мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Влажность, туманы и почти штиль будут способствовать накоплению и зависанию вредных примесей в воздухе. Поэтому маску не спешите снимать даже при выходе из помещения или транспорта, особенно те, у кого есть бронхо-легочные проблемы", – отметила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, теплее всего 19 декабря будет в западных областях. Температура воздуха там прогреется до +2...+6 градусов. Впрочем, небо будет пасмурным - солнце не появится на горизонте до конца дня. В то же время самую холодную погоду синоптики прогнозируют на востоке. Там будет падать мокрый снег с дождем, а температура воздуха составит 0...-2 градусов.

В южных областях также будет пасмурно. Воздух прогреется до +1...+5 градусов. Немного холоднее будет на севере – температура составит -1...+5 градусов. Кроме того, в юго-восточных областях будет падать мокрый снег. В центре страны воздух прогреется до 0...+2 градусов.

Таким образом сегодня в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет мокрый снег. Во всех остальных регионах ожидается пасмурная и сухая погода.

В Киеве может полетать небольшой мокрый снег также синоптики прогнозируют туман. Столбик термометра поднимется до 0...+2 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 19 декабря:

Ужгород - + 4...+6

Львов - +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь - + 2...+4

Черновцы - +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк - +3...+5

Ривне - +3...+5

Житомир - +1...+3

Винница - +1...+3

Одесса - +3...+5

Николаев - +1...+3

Херсон - +1...+3

Симферополь - + 2...+4

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы - 0...+2

Чернигов - -1...+1

Сумы - -1...+1

Полтава - -1...+1

Днепр -0...+2

Запорожье - 0...+2

Донецк - 0...-2

Луганск-0...-2

Харьков - -1...+1

Киев - 0 ... +2

Погода в Украине 19 декабря / данные Украинского гидрометцентра

Напомним, погода в Украине на выходные - 19 и 20 декабря - улучшится. Синоптики прогнозируют потепление, но будет мокрый снег.

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