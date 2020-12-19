Прогноз погоды на 19 декабря: в Украине будет пасмурно, с мокрым снегом и ночными заморозками (карта)
Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -2 до +6 градусов, однако ночью преимущественно на всей территории страны будут наблюдаться заморозки.
Погода в Украине 19 декабря будет облачной в течение всего дня. В юго-восточных и восточных областях возможен мокрый снег с дождем. Кроме того, синоптики предупреждают о тумане на всей территории страны.
В Украину возвращаются дожди и снег: прогноз погоды на выходные (карта)
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
На погоду в центральных, северных, южных и восточных областях будут влиять атмосферные фронты. Поэтому, местами там возможны морось, дождь и мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Влажность, туманы и почти штиль будут способствовать накоплению и зависанию вредных примесей в воздухе. Поэтому маску не спешите снимать даже при выходе из помещения или транспорта, особенно те, у кого есть бронхо-легочные проблемы", – отметила Диденко.
По данным Укргидрометцентра, теплее всего 19 декабря будет в западных областях. Температура воздуха там прогреется до +2...+6 градусов. Впрочем, небо будет пасмурным - солнце не появится на горизонте до конца дня. В то же время самую холодную погоду синоптики прогнозируют на востоке. Там будет падать мокрый снег с дождем, а температура воздуха составит 0...-2 градусов.
В южных областях также будет пасмурно. Воздух прогреется до +1...+5 градусов. Немного холоднее будет на севере – температура составит -1...+5 градусов. Кроме того, в юго-восточных областях будет падать мокрый снег. В центре страны воздух прогреется до 0...+2 градусов.
Таким образом сегодня в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет мокрый снег. Во всех остальных регионах ожидается пасмурная и сухая погода.
В Киеве может полетать небольшой мокрый снег также синоптики прогнозируют туман. Столбик термометра поднимется до 0...+2 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 19 декабря:
- Ужгород - + 4...+6
- Львов - +3...+5
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь - + 2...+4
- Черновцы - +3...+5
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк - +3...+5
- Ривне - +3...+5
- Житомир - +1...+3
- Винница - +1...+3
- Одесса - +3...+5
- Николаев - +1...+3
- Херсон - +1...+3
- Симферополь - + 2...+4
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы - 0...+2
- Чернигов - -1...+1
- Сумы - -1...+1
- Полтава - -1...+1
- Днепр -0...+2
- Запорожье - 0...+2
- Донецк - 0...-2
- Луганск-0...-2
- Харьков - -1...+1
- Киев - 0 ... +2
Напомним, погода в Украине на выходные - 19 и 20 декабря - улучшится. Синоптики прогнозируют потепление, но будет мокрый снег.
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