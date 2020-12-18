Облачно, сыро и с мокрым снегом: синоптик рассказала о погоде на День святого Николая

В западных областях - без осадков.

Завтра в Украине ожидается влажная погода / фото УНИАН

Завтра, на День святого Николая, 19 декабря, погода в большинстве областей Украины будет облачной, влажной и с оттепелью.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Атмосферные фронты затронут северные, центральные, восточные области, немного южную часть Украины - местами возможны морось, дождь, мокрый снег, туманы. В западных областях - без осадков, в воскресенье там даже может появиться солнышко", - написала она.

Ветер западного направления, преимущественно слабый.

В течение выходных 19-20 декабря столбики термометров будут колебаться около нуля, на юге и западе +3°...+7°.

В Киеве будет сыро, возможен мокрый снег. Однако в целом без существенных осадков. Туман будет ухудшать видимость. Температура воздуха и ночью, и днем будет одинаковой - около 0°. В воскресенье ситуация особо не изменится.

Первая половина следующей недели принесет незначительное похолодание, а во второй половине станет больше осадков.

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