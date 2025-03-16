Мокрый снег и порывистый ветер накроют запад и север Украины.

В понедельник, 17 марта, на западе и севере Украины будет идти мокрый снег, а также будет сильный северо-западный ветер, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ночью в этих регионах температура воздуха составит -3...-8 градусов, днем - 0...+4 градуса. Она предупредила, что к непогоде присоединится еще и сильный северо-западный ветер.

"На остальной территории Украины 17 марта без существенных осадков, разве на западе центральной части дождь и мокрый снег", - рассказала Диденко.

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Синоптик добавила, что ночью температура воздуха на остальной территории будет 0...+4 градуса, днем - +6...+11 градусов.

"В Киеве завтра погода на любителя: мокрый снег, на дорогах невесть что, ночью -3...-5, днем +1...+3 градуса. Порывистый северо-западный ветер", - написала Диденко.

Потепление в Украине, отметила она, начнется с 22-23 марта.

Погода в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, во Львове на четыре дня объявили желтый уровень опасности - речь идет о периоде до 18 марта. Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил о мокром снеге, налипании мокрого снега, гололеде.

Также Укргидрометцентр сообщал, что весна берет паузу, и до 17 марта будут ухудшение погодных условий, осадки смешанной фазы и снижение температуры воздуха. Эти явления обусловлены циклоном и связанными с ними атмосферными фронтами.

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