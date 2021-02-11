Арктический холод и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде на завтра

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное похолодание.

Завтра в Украине ожидается штормовой ветер / фото УНИАН

В Украине завтра ожидается снижение температуры и усиление ветра до штормового.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталка Диденко.

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По ее словам, 12-го февраля северо-западный ветер в Украине будет сильным, штормовым. Также температура воздуха завтра начнет снижаться.

"Сначала арктический холод будет затекать на запад Украины - ожидается уже -12...-14 градусов, на Закарпатье -5...-8 градусов", - сообщила Диденко.

По ее прогнозу, на востоке Украины будет днем +2...+6 градусов. На Севере, в большинстве центральных областей, а также В Одесской и Николаевской областях ожидается -4...-10, местами до -12 градусов. На Полтавщине, в Днепропетровской области, на Херсонщине 0...-3 градуса мороза. В Запорожье и в Крыму +2...+6 градусов.

Погода в Киеве

По прогнозу синоптика, в Киеве завтра предполагается снег, днем он будет ослабевать.

"Однако будет завевать сильный, до штормового, северо-западный ветер! Одевайтесь, закутывайтесь! И ночью, и днем температура воздуха будет примерно одинаковой, -9...-12 градусов", - рассказала Наталья Диденко.

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