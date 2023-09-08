В субботу на востоке страны ожидается кратковременное похолодание.

На выходных, 9 и 10 сентября, существенных изменений погоды ждать не стоит. Лишь в субботу на востоке ожидается небольшое похолодание до +15°...+17°. Однако уже в воскресенье столбики термометров поднимутся. Также в Луганской и Харьковской областях вероятны небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +13°, днем +21°. В воскресенье ночью ожидается +11°, а днем +22°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +12°, днем +25°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +12°, днем +25°, практически безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +12°, днем +24°, практически безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +11°...+22°. В воскресенье температура будет +8°...+22°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +15°...+21°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +11°, днем +17°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +10°...+22°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +19°. В воскресенье температура составит +10°...+22°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +11°...+23°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +8°...+19°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +13°, днем +21°. В воскресенье ночью ожидается +9°, днем +23°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +10°, днем +16°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +15°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +8°, днем +22°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +8°, днем до +19°. В воскресенье ночью температура составит +8°, днем столбики термометров покажут +20°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°. В воскресенье - небольшая облачность. Температура составит +13° ночью и днем +25°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, температура до +23°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +14°...+24°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +25°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +10°...+25°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +16°...+21°.

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