На выходных, 9 и 10 сентября, существенных изменений погоды ждать не стоит. Лишь в субботу на востоке ожидается небольшое похолодание до +15°...+17°. Однако уже в воскресенье столбики термометров поднимутся. Также в Луганской и Харьковской областях вероятны небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +13°, днем +21°. В воскресенье ночью ожидается +11°, а днем +22°, ясно и безоблачно.
Во Львове в субботу ночью +12°, днем +25°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +12°, днем +25°, практически безоблачно.
В Луцке в субботу ночью +12°, днем +24°, практически безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +11°...+22°. В воскресенье температура будет +8°...+22°, ясно и безоблачно.
В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +15°...+21°.
В Харькове в субботу температура ночью составит +11°, днем +17°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +10°...+22°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +19°. В воскресенье температура составит +10°...+22°, небольшая облачность.
В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +11°...+23°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +8°...+19°.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +13°, днем +21°. В воскресенье ночью ожидается +9°, днем +23°, пасмурно, сплошная облачность.
В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +10°, днем +16°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +21°.
В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +15°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +8°, днем +22°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +8°, днем до +19°. В воскресенье ночью температура составит +8°, днем столбики термометров покажут +20°, небольшая облачность.
В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°. В воскресенье - небольшая облачность. Температура составит +13° ночью и днем +25°.
В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, температура до +23°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +14°...+24°.
В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +25°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +10°...+25°.
В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +16°...+21°.