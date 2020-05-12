Местами температура опустится до -5°.

В ночь на 13 мая в Украине ударят заморозки / УНИАН

В ночь на 13 мая во многих регионах Украины ожидаются зааморозки.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, во вторник, 12 мая, в Киеве ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).