В ночь на 13 мая в Украине ударят заморозки
Местами температура опустится до -5°.
В ночь на 13 мая во многих регионах Украины ожидаются зааморозки.
Синоптики предупредили о грозах, граде и заморозках в Украине
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (I уровень опасности, желтый).
Напомним, во вторник, 12 мая, в Киеве ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).
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