Оползни, поваленные деревья и затопления: в Украине бушевала непогода

Без электроэнергии осталось 209 населенных пунктов.

В Украине бушевала непогода / ГСЧС

В течение 22-23 июня во многих регионах Украины бушевала непогода.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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По состоянию на утро 23 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Житомирская - 72, Киевская - 52, Черниговская - 29, Ивано-Франковская - 29, Черкасская - 19, Запорожская - 5 и Кировоградская - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В течение 22-23 июня на территории 8 областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская и Ривненская) вследствие непогоды (интенсивный дождь, порывы ветра) произошло падение 26 деревьев, подтоплены 174 жилых дома, 3 хозяйственные постройки, 23 подвальных помещения, 141 домохозяйство, 31 приусадебный участок, 2 улицы, автомобильная дорога сообщением "Гринява-Голошина" (протяженностью 100 м и высотой 40 см), 5 га сельхозугодий, повреждены кровли 2 школ, 2 зданий и 2 жилых домов.

Также произошло 4 оползня (было разрушено одно хозяйственное здание и заблокировано 26 транспортных средства). Разрушены два пешеходных мостика. Произошел прорыв дамбы №5 на р. Черемош (протяженностью 10 м).

Напомним, в Карпатах из-за непогоды погибло трое людей.