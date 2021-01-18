Украина страдает от морозов: как регионы переживают холода (видео)

В регионах разворачивают пункты обогрева, однако люди все равно страдают от морозов.

Украина страдает от холодов / фото REUTERS

Третий день в стране держатся суровые морозы, местами до минус 26 градусов. Врачи спасают пострадавших с обморожением, а волонтеры помогают пережить холода бездомным.

Как выдерживают такие забытые в Украине низкие температуры разные регионы страны – узнавали журналисты ТСН.

Читайте также Морозы отступят и пойдут дожди: прогноз погоды в Украине на неделю (карта)

Так, на Ривненщине крепкие морозы держатся уже несколько дней. Только за выходные здесь от непогоды пострадали два человека -у них диагностировали обморожения. ГСЧС разворачивают пункты обогрева, чтобы сократить количество таких случаев.

В Сумах температура постепенно начала подниматься, но ночью еще уверенно держится на отметках -26°...-20°. В области развернули более 600 пунктов обогрева, где можно согреться и выпить чаю. Однако, по данным медиков, уже есть первые пострадавшие от морозов: два человека получили обморожение конечностей, еще пятеро - общее переохлаждение. По прогнозам синоптиков, в регионе уже в пятницу ожидается повышение температуры до плюсовых отметок.

В Киеве днем фиксируют -14°. В городе развернули три десятка пунктов обогрева, треть из которых работает круглосуточно. В столице также не обошлось без инцидентов. В частности, пришлось спасать ребенка, который провалился под лед, а на Левом берегу под лед ушел автомобиль.

Вас также могут заинтересовать другие новости: