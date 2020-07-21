Негативных последствий не ожидается.

Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Украины / galleryua.com

Во вторник, 21 июля, на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 21 июля в связи с ожидаемыми осадками в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 08:00 19 июля, без негативных последствий.

Напомним, во вторник, 21 июля, в западных и южных регионах Украины ожидаются грозы.