Погода на завтра: по всей территории Украины резко похолодает, без осадков (карта)
Теплее всего будет на юге и востоке страны. На остальной территории Украины температура упадет ниже +17°.
В пятницу, 18 сентября, по всей территории Украины резко похолодает. Теплее всего, традиционно, будет в южных и восточных регионах. Однако на большей территории столбики термометров не поднимутся выше +17°.
Украину накроет резкое похолодание: где ударят заморозки
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, температура воздуха ночью +7°, днем +16°.
- В Чернигове облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +14°.
- Во Львове в пятницу без осадков, ночью +4°, днем +17°.
- В Луцке ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Ривном в пятницу переменная облачность, ночью +5°, днем +16°.
- В Тернополе небольшая облачность, температура воздуха ночью +4°, днем +17°.
- В Хмельницком завтра ночью +6°, днем +17°, переменная облачность.
- В Ивано-Франковске завтра небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.
- В Черновцах в пятницу без осадков, ночью +8°, днем +18°.
- В Виннице завтра пасмурно, температура воздуха +6°...+16°.
- В Житомире в пятницу без осадков, температура ночью +6°, днем +15°.
- В Черкассах ночью +6°, днем +16°, облачно.
- В Кропивницком переменная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +9°...+16°.
- В Одессе 18 сентября солнечно, температура ночью +11°, днем +23°.
- В Херсоне в пятницу ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет солнечно, ночью +11°, днем +22°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +9°, днем +21°.
- В Сумах завтра пасмурно, температура воздуха +6°...+13°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +9°, днем +16°.
- В Днепре завтра без осадков, температура ночью +9°, днем +19°.
- В Симферополе в пятницу переменная облачность, +8°...+26°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +21°.
- В Северодонецке практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +21°.
18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В память того, что святая Елизавета предсказала пресвятой Деве Марии рождение Христа, этот день считается счастливым для предсказаний.
Народ приметил: если в лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая.
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