Погода на завтра: по всей территории Украины резко похолодает, без осадков (карта)

Теплее всего будет на юге и востоке страны. На остальной территории Украины температура упадет ниже +17°.

Погода 18 сентября / фото REUTERS

В пятницу, 18 сентября, по всей территории Украины резко похолодает. Теплее всего, традиционно, будет в южных и восточных регионах. Однако на большей территории столбики термометров не поднимутся выше +17°.

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Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, температура воздуха ночью +7°, днем +16°.

В Чернигове облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +14°.

Во Львове в пятницу без осадков, ночью +4°, днем +17°.

В Луцке ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Ривном в пятницу переменная облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе небольшая облачность, температура воздуха ночью +4°, днем +17°.

В Хмельницком завтра ночью +6°, днем +17°, переменная облачность.

В Ивано-Франковске завтра небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Черновцах в пятницу без осадков, ночью +8°, днем +18°.

В Виннице завтра пасмурно, температура воздуха +6°...+16°.

В Житомире в пятницу без осадков, температура ночью +6°, днем +15°.

В Черкассах ночью +6°, днем +16°, облачно.

В Кропивницком переменная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +9°...+16°.

В Одессе 18 сентября солнечно, температура ночью +11°, днем +23°.

В Херсоне в пятницу ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет солнечно, ночью +11°, днем +22°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +9°, днем +21°.

В Сумах завтра пасмурно, температура воздуха +6°...+13°.

В Харькове без осадков, температура ночью +9°, днем +16°.

В Днепре завтра без осадков, температура ночью +9°, днем +19°.

В Симферополе в пятницу переменная облачность, +8°...+26°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +21°.

В Северодонецке практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +21°.

Погода в Украине 18 сентября / фото УНИАН

18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В память того, что святая Елизавета предсказала пресвятой Деве Марии рождение Христа, этот день считается счастливым для предсказаний.

Народ приметил: если в лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая.

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