Погода на завтра: по всей территории Украины резко похолодает, без осадков (карта)

16:30, 17 сентября 2020
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Теплее всего будет на юге и востоке страны. На остальной территории Украины температура упадет ниже +17°.

Погода 18 сентября / фото REUTERS
Погода 18 сентября / фото REUTERS

В пятницу, 18 сентября, по всей территории Украины резко похолодает. Теплее всего, традиционно, будет в южных и восточных регионах. Однако на большей территории столбики термометров не поднимутся выше +17°.

Украину накроет резкое похолодание: где ударят заморозки

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, температура воздуха ночью +7°, днем +16°.
  • В Чернигове облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +14°.
  • Во Львове в пятницу без осадков, ночью +4°, днем +17°. 
  • В Луцке ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями. 
  • В Ривном в пятницу переменная облачность, ночью +5°, днем +16°.
  • В Тернополе небольшая облачность, температура воздуха ночью +4°, днем +17°.
  • В Хмельницком завтра ночью +6°, днем +17°, переменная облачность. 
  • В Ивано-Франковске завтра небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°. 
  • В Черновцах в пятницу без осадков, ночью +8°, днем +18°.
  • В Виннице завтра пасмурно, температура воздуха +6°...+16°.
  • В Житомире в пятницу без осадков, температура ночью +6°, днем +15°.
  • В Черкассах ночью +6°, днем +16°, облачно. 
  • В Кропивницком переменная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +9°...+16°.
  • В Одессе 18 сентября солнечно, температура ночью +11°, днем +23°. 
  • В Херсоне в пятницу ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность. 
  • В Николаеве завтра будет солнечно, ночью +11°, днем +22°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +9°, днем +21°.
  • В Сумах завтра пасмурно, температура воздуха +6°...+13°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +9°, днем +16°. 
  • В Днепре завтра без осадков, температура ночью +9°, днем +19°.
  • В Симферополе в пятницу переменная облачность, +8°...+26°.
  • В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +21°. 
  • В Северодонецке практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +21°. 
Погода в Украине 18 сентября / фото УНИАН
Погода в Украине 18 сентября / фото УНИАН

18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В память того, что святая Елизавета предсказала пресвятой Деве Марии рождение Христа, этот день считается счастливым для предсказаний.

Народ приметил: если в лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая.

Погода в Украине и мире

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Автор: Екатерина Лиманская

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