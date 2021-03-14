Начало недели принесет в Украину похолодание - прогноз синоптика

Большая часть страны будет находиться под влиянием восточного антициклона - без существенных осадков, температура днем 2-8 градусов тепла.

Во вторник в столице столбики термометров поднимутся до +9-10 градусов / фото УНИАН

В понедельник, 15 марта, в Украину придет очередной атмосферный фронт, в результате середина следующей недели принесет в большинстве областей Украины похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, в западных, северных областях, а также в Винницкой ожидаются осадки.

"Это будет преимущественно дождь, однако из-за похолодания в западной части может падать и мокрый снег", - отметила Диденко.

Остальные территории Украины, согласно прогнозу, будет находиться под влиянием восточного антициклона - без существенных осадков.

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На востоке и в Приазовье сильный ветер.

Теплее будет в южной части, в центре и на востоке - днем 7-13 градусов тепла.

В северных областях ожидается 4-8 градусов тепла, на западе до 2-5 градусов, а на Закарпатье ожидается 6-8 градусов тепла.

В Киеве атмосферный фронт сделает понедельник облачным и влажным, с небольшим дождем, днем ​​15 марта предполагается около 5 градусов тепла.

Во вторник в столице столбики термометров поднимутся до 9-10 градусов тепла, а уже в среду похолодает.

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