На западе и юге Украины объявили штормовое предупреждение

09:47, 12 июня 2020
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Местами ожидается град.

На западе и юге Украины оголосии штормовое предупреждение / УНИАН
На западе и юге Украины оголосии штормовое предупреждение / УНИАН

В пятницу, 12 июня, в западных, южных регионах и в Винницкой области ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 12 июня в западной, южной части и Винницкой области грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Карпатах местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 12 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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