На западе и юге Украины объявили штормовое предупреждение
Местами ожидается град.
В пятницу, 12 июня, в западных, южных регионах и в Винницкой области ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, днем 12 июня в западной, южной части и Винницкой области грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Карпатах местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
Напомним, 12 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.
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