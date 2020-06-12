На западе и юге Украины объявили штормовое предупреждение

Местами ожидается град.

На западе и юге Украины оголосии штормовое предупреждение / УНИАН

В пятницу, 12 июня, в западных, южных регионах и в Винницкой области ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 12 июня в западной, южной части и Винницкой области грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Карпатах местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 12 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.