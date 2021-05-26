Теплее всего будет на юге и востоке страны.

В четверг, 27 мая, север и центр Украины накроют ливни и грозы. При этом в страну придет летнее тепло: температура на юге и востоке достигнет отметки в +28°. Температурный минимум составит +20° на Житомирщине.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +15°, днем +22°.

Во Львове в четверг ожидается солнечная погода. Ночью +10°, днем +22°.

В Луцке будет солнечно, ночью +11°, днем +23°.

В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +23°.

В Тернополе 27 мая ночью будет +11°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет гроза, ночью +13°, днем +20°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +13°, днем +23°.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью +13°, днем +22°.

В Виннице завтра - облачно с прояснениями, дождь, +13°...+21°.

В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +14°, днем +20°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +15°, днем +24°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +14°...+26°.

В Одессе 27 мая - солнечно, температура ночью +14°, днем +22°.

В Херсоне в четверг ночью +14°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +27°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +14°...+25°.

В Харькове - малооблачно, температура ночью +14°, днем +26°.

В Днепре - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +27°.

В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, +12°...+25°.

В Краматорске будет ясно, температура ночью +11°, днем +27°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +27°.

Народные приметы 27 мая

27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".

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Автор: Елена Пилипчак