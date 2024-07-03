Из-за шторма на побережье возможны взрывы мин.

В Одессе и Одесской области ожидаются значительные погодные изменения, в частности, шквальный ветер и град. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на информацию от Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

"Штормовое предупреждение: в течение суток 4 июля по Одессе и местами по области ожидается гроза, во время грозы шквал 15-20 м/с. В Одесской области ожидается град", - отмечают в городском совете.

В связи с ухудшением погодных условий мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин.

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"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей", - говорится в обращении.

В мэрии добавляют, что сегодня, 3 июля, уже после 21:00 в Одессе ожидается гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с. Температура ночью 21-23°С, днем 29-31°С.

Температура морской воды 24-25°С.

По Одесской области - местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с. Температура ночью 18-23°С, днем 29-34°С.

5 июля - кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, 5 июля во время грозы шквал 15-17 м/с. Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С.

7-8 июля - без существенных осадков, температура ночью 17-22°С, днем 30-35°С.

Также подчеркивается, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.

В пресс-службе обращают внимание людей на то, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения таких взрывчатых предметов необходимо безотлагательно сообщать о находке соответствующие службы, в частности, по номеру 102.

Погода в Украине на неделю

До конца недели в Украине сохранится жаркая погода, а в четверг в ряде областей разогреет почти до +40°. Согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 4 июля ночью без существенных осадков, а днем местами в Украине пройдут локальные дожди, в отдельных пунктах возможны шквалы 17-22 м/с. По данным специалиста, накануне выходных существенных осадков в Украине не ожидается, только днем в северных и восточных регионах местами пройдут грозовые дожди. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 °С, днем +23...+28 °С, в центральных, южных и восточных регионах станет свежее на несколько градусов, +29...+34 °С.

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