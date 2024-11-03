Затем в течение 12 часов температура воздуха значительно снизилась.

В Одессе в субботу побит почти 100-летний температурный рекорд - температура воздуха составила около 20°С. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей в Facebook.

По словам синоптиков, 2 ноября на территории Одесской области температура воздуха достигала рекордных значений. В частности, в Одессе был превышен 98-летний рекорд - максимальная температура воздуха составила 19,9°С. Как уточняют в Гидрометцентре, предыдущее рекордное значение для этого дня - 18,7°С, что было зафиксировано в 1926 году.

Уже сегодня, С ноября, залив холодного воздуха с севера принес существенное похолодание. В течение 12 часов температура воздуха снизилась на 16-20°С.

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Температурные рекорды в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в Киеве в конце сентября зафиксированы новые температурные рекорды. В частности, 27 и 28 сентября в столице было зафиксировано сразу три температурных рекорда. Минимальная температура воздуха 27 сентября в Киеве оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,3°С. Предыдущее рекордное значение 2015 года превышено на 1,9°С. Минимальная температура воздуха 28 сентября в Киеве также оказалась самой высокой для этого дня и снизилась лишь до 17,5°С. Предыдущее рекордное значение 1927 года превышено на 1,0°С.

Средняя суточная температура достигла наивысшего значения для этой даты, составив 23,1°С. Это превысило предыдущий рекорд (1927 г.), на 2,0°С, а также превзошло климатическую норму на 9,9°С.

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