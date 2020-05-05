В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +20
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +20°.
Погода на неделю: в Украине будет тепло и дождливо (карта)
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +13°. Ветер северный и северо-западный, до 4,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:26, а зайдет в 20:33.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 мая, в Украине пройдут дожди, температура до +23°.
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- Винница+15°... +6°
- Днепр+21°... +12°
- Донецк+21°... +10°
- Житомир+15°... +7°
- Запорожье+21°... +12°
- Ивано-Франковск+18°... +4°
- Киев+19°... +10°
- Кировоград+18°... +9°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+18°... +4°
- Львов+15°... +1°
- Николаев+21°... +10°
- Одесса+21°... +10°
- Полтава+19°... +12°
- Ровно+17°... +4°
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Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+12 °
Влажность:73 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:06:06
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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