В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +20

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +20°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +13°. Ветер северный и северо-западный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:26, а зайдет в 20:33.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 мая, в Украине пройдут дожди, температура до +23°.

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