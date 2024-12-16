В городе и области будет сильный ветер.

В Харькове на 16 декабря объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, будет и по территории Харьковской области.

"Днем 16 декабря по области и городу ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе синоптиков.

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Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове - прогноз

16 декабря на Харьковщине будет облачная погода. Днем пройдет мокрый снег, местами с дождем. Налипание мокрого снега. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Харькове в понедельник также будет облачно. Днем ожидается мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 0°...+2°.

17 декабря на Харьковщине будет облачная погода. Ожидается небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем. Местами налипание мокрого снега. На дорогах местами образуется гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем от 2° мороза до 3° тепла.

18 декабря также будет облачно. Ожидается небольшой снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, а его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

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