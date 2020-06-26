Европу охватила жара (видео)

Во Франции температура поднялась до +37°.

Иллюстрация / REUTERS

В странах Европы в последние дни установилась жаркая погода.

Читайте также Синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах в Карпатах

Столбики термометров в Великобритании ползут вверх, и установленный в среду рекорд 33° для этого сезона - пал уже на следующий день, сообщает Euronews.

После месяцев карантина открылись пляжи по всей Европе; соблюдение дистанции остается в силе, но это не останавливает засидевшихся дома в изоляции европейцев.

Во Франции второй день подряд температура в среднем по стране превышает 30°, и парижане устремились в тенистые городские парки и скверы. На юго-востоке страны жара и вовсе достигла 37°.

Даже в Финляндии температура была на 6° выше обычной. Этот месяц также уже стал самым теплым июнем в истории финских измерений, а самая высокая температура (33,4° была зарегистрирована в прошлом в Ниинисало на юго-западе страны).

Напомним, 26 июня в Украине будет без осадков, температура до +30°.