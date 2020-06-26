Европу охватила жара (видео)

15:05, 26 июня 2020
40
0

Во Франции температура поднялась до +37°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В странах Европы в последние дни установилась жаркая погода. 

Синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах в Карпатах

Столбики термометров в Великобритании ползут вверх, и установленный в среду рекорд 33° для этого сезона - пал уже на следующий день, сообщает Euronews

После месяцев карантина открылись пляжи по всей Европе; соблюдение дистанции остается в силе, но это не останавливает засидевшихся дома в изоляции европейцев.

Во Франции второй день подряд температура в среднем по стране превышает 30°, и парижане устремились в тенистые городские парки и скверы. На юго-востоке страны жара и вовсе достигла 37°. 

Даже в Финляндии температура была на 6° выше обычной. Этот месяц также уже стал самым теплым июнем в истории финских измерений, а самая высокая температура (33,4° была зарегистрирована в прошлом в Ниинисало на юго-западе страны).

Напомним, 26 июня в Украине будет без осадков, температура до +30°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Европа#погода#жара
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
56 %
754 мм
3.9 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять