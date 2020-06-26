Европу охватила жара (видео)
Во Франции температура поднялась до +37°.
В странах Европы в последние дни установилась жаркая погода.
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Столбики термометров в Великобритании ползут вверх, и установленный в среду рекорд 33° для этого сезона - пал уже на следующий день, сообщает Euronews.
После месяцев карантина открылись пляжи по всей Европе; соблюдение дистанции остается в силе, но это не останавливает засидевшихся дома в изоляции европейцев.
Во Франции второй день подряд температура в среднем по стране превышает 30°, и парижане устремились в тенистые городские парки и скверы. На юго-востоке страны жара и вовсе достигла 37°.
Даже в Финляндии температура была на 6° выше обычной. Этот месяц также уже стал самым теплым июнем в истории финских измерений, а самая высокая температура (33,4° была зарегистрирована в прошлом в Ниинисало на юго-западе страны).
Напомним, 26 июня в Украине будет без осадков, температура до +30°.
- Винница+27°... +14°
- Днепр+29°... +16°
- Донецк+30°... +14°
- Житомир+29°... +14°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+29°... +15°
- Кропивницкий+28°... +16°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+28°... +17°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+30°... +16°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+28°... +15°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+26°... +15°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+28°... +18°
- Чернигов+29°... +15°
- Черновцы+26°... +14°