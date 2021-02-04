Погода в Египте в феврале 2021 - температура воды на курортах и пляжах
Февраль - самый холодный месяц в Египте.
Даже во время пандемии коронавируса египетские курорты и пляжи привлекают туристов со всего мира. В холодный зимний период многие люди ищут в Египте солнца и тепла. Февраль - самый холодный месяц года в этой стране. Температура воздуха в среднем поднимается чуть выше 20 градусов. Пляжный день в это время короткий, поскольку уже в 16 часов холодает, а купаться не очень комфортно из-за ветра и высоких волн.
Где отдыхать в Египте в феврале
Отдыхать в феврале в Египте лучше всего в Шарм-эль-Шейхе, Нувейбе, Дахабе и Табе. Эти курорты окружены горами, благодаря чему температура воздуха и воды тут выше, а погода более стабильная, чем в других частях страны. Средняя температура воздуха на этих курортах достигает 23 градусов днем и 16 градусов ночью.
Погода в египетских курортах в феврале 2021 - средние значения
|Курорт
|Днем, °C
|Ночью
|Вода
|Александрия
|+19
|+14
|+17
|Дахаб
|+22
|+16
|+22
|Каир
|+20
|+12
|+17
|Марса-Алам
|+24
|+18
|+23
|Хургада
|+22
|+17
|+23
|Шарм-эль-Шейх
|+23
|+16
|+23
В Хургаде, Сафаге, Марса-Аламе и других городах западного побережья в этом месяце дуют сильные ветра, поэтому вода кажется прохладней, а волны бывают сильными. Эти курорты очень привлекают серфингистов.
В феврале можно не только купаться, но и посетить Египет ради интересных экскурсий. Погода позволяет провести время весело и интересно.
- Винница+5°... -6°
- Днепр+6°... -4°
- Донецк+9°... +2°
- Житомир+6°... -7°
- Запорожье+8°... -2°
- Ивано-Франковск+12°... -3°
- Киев+4°... -8°
- Кропивницкий+3°... -5°
- Луганск+10°... +5°
- Луцк+5°... -7°
- Львов+7°... -4°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава+3°... -7°
- Ровно+6°... -8°
- Симферополь+12°... 0°
- Сумы+2°... -9°
- Тернополь+7°... -4°
- Харьков+5°... -5°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницкий+7°... -5°
- Черкассы+3°... -8°
- Чернигов+3°... -9°
- Черновцы+13°... -2°