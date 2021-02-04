Погода в Египте в феврале 2021 - температура воды на курортах и пляжах

15:28, 4 февраля 2021
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Февраль - самый холодный месяц в Египте.

Погода на курортах Египта / фото ua.depositphotos.com
Погода на курортах Египта / фото ua.depositphotos.com

Даже во время пандемии коронавируса египетские курорты и пляжи привлекают туристов со всего мира. В холодный зимний период многие люди ищут в Египте солнца и тепла. Февраль - самый холодный месяц года в этой стране. Температура воздуха в среднем поднимается чуть выше 20 градусов. Пляжный день в это время короткий, поскольку уже в 16 часов холодает, а купаться не очень комфортно из-за ветра и высоких волн.

Где отдыхать в Египте в феврале

Отдыхать в феврале в Египте лучше всего в Шарм-эль-Шейхе, Нувейбе, Дахабе и Табе. Эти курорты окружены горами, благодаря чему температура воздуха и воды тут выше, а погода более стабильная, чем в других частях страны. Средняя температура воздуха на этих курортах достигает 23 градусов днем и 16 градусов ночью.

Погода в египетских курортах в феврале 2021 - средние значения

КурортДнем, °CНочьюВода
Александрия+19+14+17
Дахаб+22+16+22
Каир+20+12+17
Марса-Алам+24+18+23
Хургада+22+17+23
Шарм-эль-Шейх+23+16+23

В Хургаде, Сафаге, Марса-Аламе и других городах западного побережья в этом месяце дуют сильные ветра, поэтому вода кажется прохладней, а волны бывают сильными. Эти курорты очень привлекают серфингистов.

В феврале можно не только купаться, но и посетить Египет ради интересных экскурсий. Погода позволяет провести время весело и интересно.

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Автор: Екатерина Пулатова

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Теги: Египеткурорт
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