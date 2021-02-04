Погода в Египте в феврале 2021 - температура воды на курортах и пляжах

Февраль - самый холодный месяц в Египте.

Погода на курортах Египта / фото ua.depositphotos.com

Даже во время пандемии коронавируса египетские курорты и пляжи привлекают туристов со всего мира. В холодный зимний период многие люди ищут в Египте солнца и тепла. Февраль - самый холодный месяц года в этой стране. Температура воздуха в среднем поднимается чуть выше 20 градусов. Пляжный день в это время короткий, поскольку уже в 16 часов холодает, а купаться не очень комфортно из-за ветра и высоких волн.

Где отдыхать в Египте в феврале

Отдыхать в феврале в Египте лучше всего в Шарм-эль-Шейхе, Нувейбе, Дахабе и Табе. Эти курорты окружены горами, благодаря чему температура воздуха и воды тут выше, а погода более стабильная, чем в других частях страны. Средняя температура воздуха на этих курортах достигает 23 градусов днем и 16 градусов ночью.

Погода в египетских курортах в феврале 2021 - средние значения

Курорт Днем, °C Ночью Вода Александрия +19 +14 +17 Дахаб +22 +16 +22 Каир +20 +12 +17 Марса-Алам +24 +18 +23 Хургада +22 +17 +23 Шарм-эль-Шейх +23 +16 +23

В Хургаде, Сафаге, Марса-Аламе и других городах западного побережья в этом месяце дуют сильные ветра, поэтому вода кажется прохладней, а волны бывают сильными. Эти курорты очень привлекают серфингистов.

В феврале можно не только купаться, но и посетить Египет ради интересных экскурсий. Погода позволяет провести время весело и интересно.