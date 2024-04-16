Вместе с дождями в Украине ожидается и существенное похолодание.

На этой неделе придется спрятать шорты и футболки и достать зонтики и более теплую одежду, ведь по территории Украины в ближайшие дни пройдут кратковременные дожди и отдельные грозы.

По данным Украинского гидрометцентра, по всей стране, кроме юга и востока, прогнозируется ощутимое снижение температуры. В четверг, 18 апреля, придет мощный циклон с юго-запада.

В ближайшие трое суток, по данным синоптиков, в Украине пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Сегодня в Карпатах и на Прикарпатье местами пройдут значительные дожди. 16-17 апреля на юге, а в среду и на востоке страны будет преимущественно без осадков.

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Ветер на этой неделе будет западный и юго-западный, 7-12 м/с. Сегодня в юго-восточной части местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура в южной и юго-восточной частях ночью составит +9°...+15°, а днем воздух будет прогреваться до летних +22°...+29°; 18 апреля столбики термометров уже покажут +19°...+24°. На остальной территории ночью будет +4°...+11°, днем 16 апреля +15°...+22°. В течение 17-18 апреля ожидается снижение дневной температуры до +7°...+14°, а на высокогорье Карпат - до 0°.

Непогода в Украине - что известно

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует мокрый снег и заморозки в Украине. По ее данным, "минусы" вероятны во второй половине недели. В целом, по ее словам, текущая неделя в Украине будет холодной, мокрой и ветреной.

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