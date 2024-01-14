Осадки в Украине продолжатся.

В конце недели, 14 января, в Украину придет потепление. Температура повысится по всей стране. Сильные ночные морозы до -9°...-14° останутся лишь на востоке и северо-востоке. Днем же по всей Украине столбики термометров покажут -2°...+3°. Осадки ожидаются везде, кроме юга. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет пасмурно. Тут практически повсеместно ожидается снег, а температура повысится до 0°...+3°.

На севере Украины тоже будет пасмурно. Тут днем столбики термометров покажут -2°...0°, ожидаются снегопады.

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На востоке Украины тоже станет теплее. После очень морозной субботу днем тут температура поднимется до более комфортных -1°...-2°. Будет пасмурно, ожидается снег.

Жителей центральной части Украины ждет преимущественно пасмурная погода с температурой от -2° до +1°. Тут также будет снежить.

На юге Украины сегодня традиционно будет теплее всего. Тут воздух прогреется до 0°...+3°. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью, лишь в Запорожской области будет снежить.

Приметы погоды 14 января

Если с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Вьюга ы этот день предвещает богатый урожай орехов. Если иней обильно покрывает деревья, будет хороший урожай хлеба.

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