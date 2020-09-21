Заморозки отступают: сегодня в Украине будет тепло и без осадков (карта)

08:00, 21 сентября 2020
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Сегодня по всей стране ожидается теплая и ясная погода, лишь в некоторых областях будет небольшая облачность.

Погода в Украине 21 сентября / фото ua.depositphotos.com
Погода в Украине 21 сентября / фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 21 сентября, в Украине ожидается относительно тёплая погода, при чем столбики термометров поднимутся выше всего в западных областях. На востоке страны - до +21°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет ясно, температура воздуха ночью +8°, днем +22°.
  • В Чернигове облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +8°, днем +20°.
  • Во Львове в понедельник без осадков, ночью +7°, днем +23°. 
  • В Луцке ожидается ясная погода ночью +8°, днем +23°.
  • В Ривном в понедельник солнечно, ночью +8°, днем +23°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +7°, днем +23°, небольшая облачность, без осадков.
  • В Хмельницком сегодня ночью +10°, днем +24°, солнечно.
  • В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью +8°, днем +24°. 
  • В Черновцах в понедельник небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
  • В Виннице сегодня практически безоблачно, температура воздуха +8°...+23°.
  • В Житомире в понедельник без осадков, температура ночью +7°, днем +23°.
  • В Черкассах ночью +7°, днем +21°, ясно и безоблачно. 
  • В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +22°.
  • В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +7°...+21°.
  • В Одессе 21 сентября небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°. 
  • В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +24°, переменная облачность. 
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +23°.
  • В Запорожье небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +20°.
  • В Сумах сегодня переменная облачность, температура воздуха +5°...+19°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +5°, днем +20°. 
  • В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +8°, днем +21°.
  • В Симферополе в понедельник солнечно, +9°...+22°.
  • В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +20°. 
  • В Северодонецке ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +20°. 
Погода в Украине 21 сентября / фото УНИАН
Погода в Украине 21 сентября / фото УНИАН

Синоптики дали прогноз погоды на осень в Украине

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). С этого дня уже начинали засылать сватов: "пришла Пречистая - принесла сватов нечистая", шутили пожилые люди, посмеиваясь над молодыми и нетерпеливыми. А по сути, это был праздник урожая, потому что все уже было собрано и надежно скрыто. На праздник собирались целыми семьями, дети шли к родителям, сходились сваты и свахи. 

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Автор: Екатерина Лиманская

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