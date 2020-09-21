Заморозки отступают: сегодня в Украине будет тепло и без осадков (карта)
Сегодня по всей стране ожидается теплая и ясная погода, лишь в некоторых областях будет небольшая облачность.
Сегодня, 21 сентября, в Украине ожидается относительно тёплая погода, при чем столбики термометров поднимутся выше всего в западных областях. На востоке страны - до +21°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет ясно, температура воздуха ночью +8°, днем +22°.
- В Чернигове облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +8°, днем +20°.
- Во Львове в понедельник без осадков, ночью +7°, днем +23°.
- В Луцке ожидается ясная погода ночью +8°, днем +23°.
- В Ривном в понедельник солнечно, ночью +8°, днем +23°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +7°, днем +23°, небольшая облачность, без осадков.
- В Хмельницком сегодня ночью +10°, днем +24°, солнечно.
- В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью +8°, днем +24°.
- В Черновцах в понедельник небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
- В Виннице сегодня практически безоблачно, температура воздуха +8°...+23°.
- В Житомире в понедельник без осадков, температура ночью +7°, днем +23°.
- В Черкассах ночью +7°, днем +21°, ясно и безоблачно.
- В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +22°.
- В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +7°...+21°.
- В Одессе 21 сентября небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.
- В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +24°, переменная облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +23°.
- В Запорожье небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +20°.
- В Сумах сегодня переменная облачность, температура воздуха +5°...+19°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +5°, днем +20°.
- В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +8°, днем +21°.
- В Симферополе в понедельник солнечно, +9°...+22°.
- В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +20°.
- В Северодонецке ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +20°.
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21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). С этого дня уже начинали засылать сватов: "пришла Пречистая - принесла сватов нечистая", шутили пожилые люди, посмеиваясь над молодыми и нетерпеливыми. А по сути, это был праздник урожая, потому что все уже было собрано и надежно скрыто. На праздник собирались целыми семьями, дети шли к родителям, сходились сваты и свахи.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +8°
- Днепр+22°... +7°
- Донецк+22°... +4°
- Житомир+23°... +7°
- Запорожье+21°... +6°
- Ивано-Франковск+24°... +7°
- Киев+21°... +7°
- Кропивницкий+23°... +7°
- Луганск+20°... +4°
- Луцк+23°... +7°
- Львов+23°... +7°
- Николаев+23°... +7°
- Одесса+21°... +11°
- Полтава+20°... +6°
- Ровно+24°... +7°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+19°... +3°
- Тернополь+23°... +7°
- Харьков+19°... +4°
- Херсон+24°... +8°
- Хмельницкий+24°... +10°
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