Заморозки отступают: сегодня в Украине будет тепло и без осадков (карта)

Сегодня по всей стране ожидается теплая и ясная погода, лишь в некоторых областях будет небольшая облачность.

Погода в Украине 21 сентября / фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 21 сентября, в Украине ожидается относительно тёплая погода, при чем столбики термометров поднимутся выше всего в западных областях. На востоке страны - до +21°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно, температура воздуха ночью +8°, днем +22°.

В Чернигове облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +8°, днем +20°.

Во Львове в понедельник без осадков, ночью +7°, днем +23°.

В Луцке ожидается ясная погода ночью +8°, днем +23°.

В Ривном в понедельник солнечно, ночью +8°, днем +23°.

В Тернополе температура воздуха ночью +7°, днем +23°, небольшая облачность, без осадков.

В Хмельницком сегодня ночью +10°, днем +24°, солнечно.

В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Черновцах в понедельник небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.

В Виннице сегодня практически безоблачно, температура воздуха +8°...+23°.

В Житомире в понедельник без осадков, температура ночью +7°, днем +23°.

В Черкассах ночью +7°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +22°.

В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +7°...+21°.

В Одессе 21 сентября небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.

В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +24°, переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +23°.

В Запорожье небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +20°.

В Сумах сегодня переменная облачность, температура воздуха +5°...+19°.

В Харькове без осадков, температура ночью +5°, днем +20°.

В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +8°, днем +21°.

В Симферополе в понедельник солнечно, +9°...+22°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +20°.

В Северодонецке ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +20°.

Погода в Украине 21 сентября / фото УНИАН

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21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). С этого дня уже начинали засылать сватов: "пришла Пречистая - принесла сватов нечистая", шутили пожилые люди, посмеиваясь над молодыми и нетерпеливыми. А по сути, это был праздник урожая, потому что все уже было собрано и надежно скрыто. На праздник собирались целыми семьями, дети шли к родителям, сходились сваты и свахи.

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