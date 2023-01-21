Осадки ожидаются на северо-западе страны.

В субботу, 21 января, в Украине станет заметно прохладнее. Температура снизится на несколько градусов по всей стране. Лишь на юге еще будет +8°...+12°, на остальной территории страны столбики термометров покажут 0°...+7°. На северо-западе пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет доминировать небольшая облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Температура днем будет в пределах +2°...+7°.

В северных областях - холоднее. Здесь столбики термометров покажут 0°...+4°. Без осадков.

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На востоке страны ткже будет довольно прохладно. Днем здесь воздух прогреется всего до 0...+3 градусов. Будет сухо и облачно с прояснениями.

В центральной части Украины тепло распределится неравномерно. На Полтавщине, в Днепропетровской и Черкасской областях будет около +2°...+4°, на остальной территории воздух прогреется до +6°...+7°. Без осадков, небольшая облачность.

Теплее всего сегодня будет на юге Украины. Здесь столбики термометров подимутся до +6°...+12°. Ожидается практически безоблачная погода, в Крыму - ясно.

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