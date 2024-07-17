Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Одесской области.

На среду, 17 июля, в Одессе и Одесской области объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Днем 17 июля ожидается гроза, местами во время грозы шквал 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды в Одесской области объявили І уровень опасности.

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В Одесской области объявлен

Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 17 июля

В Одесской области сегодня ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью днем ожидается +33°...+38°, местами разогреет до +41°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе 17 июля также будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут +35°...+37°. Температура морской воды 27-28°.

Также, по данным синоптиков, 17 июля в Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания", - предупреждают специалисты.

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