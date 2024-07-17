На среду, 17 июля, в Одессе и Одесской области объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
"Днем 17 июля ожидается гроза, местами во время грозы шквал 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
Из-за непогоды в Одесской области объявили І уровень опасности.
Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 17 июля
В Одесской области сегодня ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью днем ожидается +33°...+38°, местами разогреет до +41°. На автодорогах области видимость хорошая.
В Одессе 17 июля также будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.
Столбики термометров покажут +35°...+37°. Температура морской воды 27-28°.
Также, по данным синоптиков, 17 июля в Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания", - предупреждают специалисты.