Шторм "Белла" накрыл Италию, погиб пожарный (фоторепортаж)

12:36, 29 декабря 2020
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В результате непогоды еще несколько человек получили травмы.

Шторм "Белла" захлестнул Италию, на Сардинии погиб пожарный.

Об этом сообщает агентство ANSA.

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Как сообщается, в понедельник по Италии прокатилась непогода, в результате чего пожарный был убит электрическим током.

Также в Милане пострадала женщина, на которую упал фонарный столб, а в Риме мужчина был доставлен в больницу после того, как на него упало поваленное ветром дерево.

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Перевод: Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: Италияпогодаштормфоторепортаж
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