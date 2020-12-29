Шторм "Белла" накрыл Италию, погиб пожарный (фоторепортаж)
В результате непогоды еще несколько человек получили травмы.
Шторм "Белла" захлестнул Италию, на Сардинии погиб пожарный.
Об этом сообщает агентство ANSA.
В Украине объявили штормовое предупреждение
Как сообщается, в понедельник по Италии прокатилась непогода, в результате чего пожарный был убит электрическим током.
Также в Милане пострадала женщина, на которую упал фонарный столб, а в Риме мужчина был доставлен в больницу после того, как на него упало поваленное ветром дерево.
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