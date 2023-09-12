В этом году полярный вихрь может оказать сильное воздействие на зиму в Северной Америке и Европе.

Над Северным полюсом уже начал формироваться полярный вихрь, благодаря чему метеорологи могут сделать первые прогнозы на зиму 2023-2024. Полярный вихрь может привести к значительным погодным воздействиям на некоторые части Северной Америки и Европы, сообщает severe-weather.

Что такое полярный вихрь?

Осенью полярные регионы начинают остывать из-за уменьшения угла наклона солнца, получая минимальное количество солнечной энергии. Напротив, регионы южнее продолжают получать достаточно солнечного света. Эта резкая разница температур между полюсами и субтропическими районами приводит к образованию циркуляции низкого давления, известной как полярный вихрь. Эта циркуляция простирается от земной поверхности до верхних слоев атмосферы.

Сильный полярный вихрь подразумевает сильную полярную циркуляцию, которая обычно содержит более холодный воздух в полярных регионах, что приводит к более мягким условиям в США и Европе. И наоборот, слабый полярный вихрь означает, что более холодный арктический воздух не ограничен и может затекать в США и Европу, что приводит к более прохладным условиям.

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Текущие события в стратосфере

Как сообщается, на Северном полюсе уже начался процесс охлаждения, который традиционно начинается в августе и усиливается в последующие месяцы. Ожидается, что полярный вихрь достигнет своей максимальной силы в ноябре и декабре.

Анализ показывает на возможность более слабого реактивного течения полярного вихря, внезапного стратосферного потепления и более холодных зим в США, Канаде и Европе.

Потенциальные последствия слабого полярного вихря

Ученые говорят, что в этом году есть вероятность коллапса полярного вихря. Это приведет к погодным воздействиям по всему Северному полушарию - возможен выброс более холодного арктического воздуха в Европу и США.

Как сообщается, этот потенциальный коллапс, часто наблюдаемый в декабре и январе, может привести к значительным изменениям погоды в январе 2024 года.

Учитывая теперешнее усиление полярного вихря и его возможный коллапс, а также сочетание с Эль-Ниньо, зима 2023-2024 обещает стать интригующим сезоном. Как сообщается, существует повышенная вероятность более холодной зимы в США, Канаде и Европе. Кроме того, на востоке США и в Европе ожидается снегопад выше среднего.

Погода в Украине осенью - прогноз

Этой осенью ожидается повышение количества осадков. Об этом рассказала климатолог и сотрудница Института геофизики имени Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

"В этом году на фоне характерных температурных тенденций, ожидается повышение количества осадков осенью, а особенно - в ноябре", - предупредила Бойченко.

По ее данным, в Украине существует тенденция к повышению температуры воздуха в сентябре и ноябре. В то же время в октябре - будет без изменений.

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