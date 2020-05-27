Завтра в Украине пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно (видеопрогноз)

Теплее всего будет на востоке.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 28 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.

Читайте также Будет прохладно: синоптик дал прогноз погоды в Украине на июнь

Погода в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +26°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +9°, днем до +24°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +9°, днем до +19°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +11°, днем до +18°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +10°, днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 28 мая - Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.