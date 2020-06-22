Погода на завтра: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Самая жаркая погода будет на востоке.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 23 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +17°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +17°, днем до +29°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +23°.

В северных также ожидаются осадки. Температура ночью до +16°, днем до +26°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +14°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 23 июня - день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

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