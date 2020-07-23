Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра пройдут дожди с грозами
Завтра в Украине потеплеет.
В пятницу, 24 июля, в большинстве регионов Украины ожидается сухая погода.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +30° (карта)
Такой прогноз опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Хвосты фронтов, или местные конвективные явления, обусловят периодические дожди и грозы в центральных областях, на северо-востоке, в прикарпатских областях и в Одесской области", - пишет она.
По прогнозу синоптика, температура воздуха в Украине немного повысится: в течение дня +23...+28 градусов, на Юге и юго-востоке +26...+32 градуса.
В Киеве завтра температура воздуха будет колебаться около +25...+26 градусов.
Также Диденко добавила, что выходные в Украине будут еще теплее, но с локальными грозовыми дождями.
Напомним, на выходных в Украине местами пройдут дожди, в южных и восточных регионов вернется жаркая погода.
- Винница+23°... +12°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+27°... +11°
- Житомир+23°... +12°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+23°... +12°
- Киев+23°... +16°
- Кропивницкий+26°... +14°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+28°... +16°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+27°... +14°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+21°... +13°
- Черновцы+23°... +13°