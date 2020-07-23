Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра пройдут дожди с грозами

15:34, 23 июля 2020
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Завтра в Украине потеплеет.

Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами / фото УНИАН
Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами / фото УНИАН

В пятницу, 24 июля, в большинстве регионов Украины ожидается сухая погода.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +30° (карта)

Такой прогноз опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Хвосты фронтов, или местные конвективные явления, обусловят периодические дожди и грозы в центральных областях, на северо-востоке, в прикарпатских областях и в Одесской области", - пишет она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в Украине немного повысится: в течение дня +23...+28 градусов, на Юге и юго-востоке +26...+32 градуса.

В Киеве завтра температура воздуха будет колебаться около +25...+26 градусов.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Также Диденко добавила, что выходные в Украине будут еще теплее, но с локальными грозовыми дождями.

Напомним, на выходных в Украине местами пройдут дожди, в южных и восточных регионов вернется жаркая погода.

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Теги: #погода#дождь
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