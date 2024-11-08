Существенных осадков до конца недели не ожидается.

На выходных, 9 и 10 ноября, температура в Украине будет постепенно снижаться. К концу недели в большинстве областей будет +5°...+8° и только на юге и в Закарпатской области температура будет на пару градусов выше. Существенных осадков на выходных не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +7°. В воскресенье ночью ожидается +2°, а днем +6°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем +8°, небольшая облачность. В воскресенье ночью -1°, днем +8°, ясно и безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +1°, днем +6°, облачно с прояснениями. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +7°.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха +3°...+8°. В воскресенье температура будет 0°...+7°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будетпасмурно, температура ночью +6°, днем +9°, небольшой дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +4°...+10°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +4°, днем +7°, пасмурно. В воскресенье столбики термометров покажут +2°...+5°, пасмурно.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°. В воскресенье температура составит +3°...+7°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +2°...+11°. В воскресенье - небольшая облачность, +4°...+11°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +11°. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +9°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +5°, днем +7°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +1°, днем +8°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью -4°, днем до +4°. В воскресенье ночью температура составит -5°, днем столбики термометров покажут +5°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет 0°, днем +7°, облачно с прояснениями. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура ночью составит -1°, днем +8°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +6°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -2°...+7°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +12°. В воскресенье - ясно и безоблачно, -3°...+9°.

В Затоке в субботу - пасмурно, дождь, ночью +4°, днем +8°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +6°...+10°.

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