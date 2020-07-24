Погода на выходные: в Украине потеплеет, в воскресенье местами пройдут дожди (карта)
Дожди ожидаются в западных областях.
На выходных в Украине потеплеет, в воскресенье на западе пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +28°. В воскресенье без осадков, +17°...+30°.
Сегодня в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
Во Львове в субботу облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +27°. В воскресенье гроза, +16°…+25°.
В Луцке в субботу ночью +15°, днем +28°, без осадков. В воскресенье ночью +16°, днем +25°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +16°...+27°. В воскресенье до +29°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +20°, днем +28°. В воскресенье +21°...+31°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +27°. В воскресенье +16°...+30°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +31°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +17°...+33°.
В Симферополе завтра без осадков, +19°...+29°. В воскресенье +20°...+31°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура до +34°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +12°, днем +31°. В воскресенье температура до +32°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +13°, днем +30°. В воскресенье +15°...+31°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +21°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +11°, днем +21°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье ливень, ночью +15°, днем до +25°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +27°. В воскресенье температура до +26°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +15°…+25°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +19°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура до +31°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +30°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +20° …+33°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+26°... +15°
- Днепр+29°... +15°
- Донецк+28°... +12°
- Житомир+24°... +15°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+25°... +16°
- Кропивницкий+27°... +15°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+23°... +9°
- Тернополь+24°... +13°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+25°... +15°
- Черкассы+25°... +15°
- Чернигов+24°... +12°
- Черновцы+25°... +14°