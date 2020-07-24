Погода на выходные: в Украине потеплеет, в воскресенье местами пройдут дожди (карта)

Дожди ожидаются в западных областях.

На выходных в Украине будет тепло / фото УНИАН

На выходных в Украине потеплеет, в воскресенье на западе пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +28°. В воскресенье без осадков, +17°...+30°.

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Во Львове в субботу облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +27°. В воскресенье гроза, +16°…+25°.

В Луцке в субботу ночью +15°, днем +28°, без осадков. В воскресенье ночью +16°, днем +25°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +16°...+27°. В воскресенье до +29°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +20°, днем +28°. В воскресенье +21°...+31°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +27°. В воскресенье +16°...+30°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 25 июля / УНИАН

Прогноз на 26 июля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +31°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +17°...+33°.

В Симферополе завтра без осадков, +19°...+29°. В воскресенье +20°...+31°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура до +34°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +12°, днем +31°. В воскресенье температура до +32°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +13°, днем +30°. В воскресенье +15°...+31°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +21°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +11°, днем +21°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье ливень, ночью +15°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +27°. В воскресенье температура до +26°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +15°…+25°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +19°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура до +31°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +30°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +20° …+33°.

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