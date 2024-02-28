В целом весна 2024 в Украине будет теплой, однако ожидаются сильные дожди, возможны заморозки и мокрый снег.

Весна 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Летнего тепла не ожидается, зато в мае еще возможны заморозки. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

Так, по его данным, март окажется достаточно теплый как для первого месяца весны, хотя зима еще напомнит о себе в середине месяца. Осадки будут умеренные и затяжных дождей ожидать не стоит.

Апрель также сохранит умеренность осадков, будет только один период с повышением влаги на 2-3 дня. В общем в этом месяце будут наблюдаться среднестатистические температуры как для середины весны.

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Последний месяц весны ожидается достаточно влажный, будут периоды с сильными дождями, но продлятся они не долго. Температура воздуха ожидается умеренной, летнего тепла в мае еще не будет. Зато, по словам Деркача, есть вероятность ночных заморозков в конце месяца.

Погода в марте - прогноз на месяц

По прогнозу народного синоптика, начало весны в Украине будет погожим, но достаточно "бедным" на осадки. Температура днем ожидается в основном плюсовая, однако ночью возможны небольшие морозы. Примерно с середины первой декады марта будет медленно теплеть, а в конце первой десятидневки следует ожидать значительного роста температуры - придет настоящее весеннее тепло, однако ночью еще будут случаться заморозки.

С середины второй декады марта температура воздуха снова опустится, появятся осадки.

В начале третьей декады ожидается похолодание с мокрым снегом. Иногда температура воздуха будет падать до "минуса". "В самом конце марта немного потеплеет, однако настоящего весеннего тепла еще не будет", - говорит Деркач.

Погода в апреле

"Первая декада апреля продолжит тенденцию умеренной температуры от марта, осадков будет достаточно мало. Но понемногу температура воздуха начнет расти и станет достаточно тепло", - прогнозирует народный синоптик.

В начале второй декады апреля погода испортится на несколько дней: ожидаются дожди и похолодание. В середине второй десятидневки снова придет непродолжительное потепление.

В начале третьей десятидневки осадки испортят общую картину. "Впрочем, погода быстро наладится и к концу месяца уже будет радовать теплыми и погожими днями без осадков", - прогнозирует знаток погоды.

Погода в мае

Первая десятидневка мая, по прогнозу Владимира Деркача, начнется умеренным весенним теплом. Начало месяца будет влажное, но затяжных дождей не ожидается. "Уже с середины первой декады осадков станет меньше, а температура воздуха немного повысится, хотя возможность кратковременных дождей сохранится", - прогнозирует он.

Потепление в Украине будет наблюдаться и в начале второй декады мая, но в дальнейшем столбики термометров поползут вниз, снова пройдут осадки - такая погода продлится два-три дня. "Уже после этого сильно потеплеет. Это будет самая теплая часть мая, и такая теплая погода будет сохраняться и в начале третьей декады месяца", - обещает народный синоптик.

В конце мая погода испортится: "Пройдут достаточно сильные дожди, местами шквальный ветер, температура воздуха сильно снизится, особенно ночью (возможно даже до заморозков)", - предупреждает Владимир Деркач. Однако он уверяет, что в конце мая погода наладится, температура возрастет, хотя летних температур еще не будет.

Погода в марте - прогноз на месяц от Укргидрометцентра

Ожидается, что март в Украине будет теплее, чем обычно. Средняя за месяц температура составит 1-7° тепла, что на 1-2° выше нормы. Что касается осадков, то их ожидается в пределах климатической нормы, говорят синоптики.

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