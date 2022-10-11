По прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, теплая погода в Украине продлится до двадцатых чисел октября.

Уже с сегодняшнего дня циклон и его атмосферные фронты покинут всю территорию Украины. Благодаря этому в ближайшее время ожидается теплая и сухая погода.

Такой прогноз обнародовал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его данным, температура будет на 3-4 градуса выше, чем несколько дней назад. Столбики термометров во всех областях вырастут до +18...+24 градусов.

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"Подобный характер погодных условий задержится примерно до 20-25 октября, но в некоторые дни местами будут незначительные и кратковременные дожди", - отметил народный синоптик.

Какая погода будет в Украине в ближайшую неделю: прогнозы синоптиков

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине ожидается похолодание. Снижение температура будет наблюдаться в первой половине недели, однако к выходным погода стабилизируется и столбики термометров медленно поползут вверх.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в течение недели погодные условия в большинстве областей Украины будут определяться полем повышенного атмосферного давления. Температура воздуха в начале второй декады октября окажется близкой к средним многолетним показателям, в южной и восточной части страны - чуть ниже нормы.

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