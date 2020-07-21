Погода на сегодня: в Украине будет тепло, на Западе пройдут дожди (карта)

08:00, 21 июля 2020
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Самая жаркая погода будет на юге.

Сегодня в Украине будет тепло / фото УНИАН
Сегодня в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июля в Украине почти без осадков, температура до +33°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца июля

Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +33°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +12°, днем до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +15°, днем до +29°. В центре без осадков, температура ночью до +12°, днем до +32°.

УНИАН
УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 июля - Прокопия, великомученика (Прокопа). Если черники в лесу спелые - то поспела и рожь, богатый будет урожай.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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