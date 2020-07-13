Погода на неделю: в Украине похолодает (карта)

Местами пройдут дожди.

На этой неделе в Украине похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается небольшое похолодание.

В понедельник в Украине практически без осадков. На востоке до +34°, в остальных регионах до +18°...+31°.

Прогноз на 13 июля / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +27°.

Прогноз на 14 июля / УНИАН

В среду, 15 июля, практически без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +27°. В остальных регионах до +19°...+25°.

Прогноз на 15 июля / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +12°…+18°, днем до +28°.

Прогноз на 16 июля / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +30°, в остальных регионах до +28°.

Прогноз на 17 июля / УНИАН

18 и 19 июля в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +12°, на остальной территории +14°…+18°. Днем температура по стране +20°...+30°. В воскресенье ночью на западе температура до +12°, днем в Украине от +19° до +33°.

Прогноз на 18 июля / УНИАН

Прогноз на 19 июля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.

15 июля - Фотия. Если появились желтые листья на деревьях - на раннюю осень и зиму.

16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.

17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.

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