Погода на неделю: в Украине похолодает (карта)
Местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается небольшое похолодание.
В понедельник в Украине практически без осадков. На востоке до +34°, в остальных регионах до +18°...+31°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +27°.
В среду, 15 июля, практически без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +27°. В остальных регионах до +19°...+25°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +12°…+18°, днем до +28°.
В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +30°, в остальных регионах до +28°.
18 и 19 июля в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +12°, на остальной территории +14°…+18°. Днем температура по стране +20°...+30°. В воскресенье ночью на западе температура до +12°, днем в Украине от +19° до +33°.
Народный прогноз погоды в Украине
13 июля - Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.
14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.
15 июля - Фотия. Если появились желтые листья на деревьях - на раннюю осень и зиму.
16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.
17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.
19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+18°... +11°
- Днепр+32°... +14°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+18°... +11°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+18°... +11°
- Киев+19°... +14°
- Кропивницкий+19°... +13°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+18°... +9°
- Николаев+21°... +14°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+28°... +14°
- Ровно+19°... +9°
- Симферополь+30°... +14°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+18°... +8°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+26°... +14°
- Хмельницкий+17°... +10°
- Черкассы+19°... +12°
- Чернигов+18°... +12°
- Черновцы+19°... +10°