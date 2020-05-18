Погода на неделю: в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди (карта)

12:00, 18 мая 2020
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Дожди ожидаются практически каждый день.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди. 

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +23°, в остальных регионах до +17°...+22°.

Прогноз на 18 мая / УНИАН
Прогноз на 18 мая / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на западе до +24°.

Прогноз на 19 мая / УНИАН
Прогноз на 19 мая / УНИАН

В среду, 20 мая, местами ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на юге и востоке - до +21°. В остальных регионах до +15°...+19°.

Прогноз на 20 мая / УНИАН
Прогноз на 20 мая / УНИАН

В четверг в Украине практически без осадков. Ночью по стране температура +2°…+9°, днем до +19°.

Прогноз на 21 мая / УНИАН
Прогноз на 21 мая / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +19°, в остальных регионах до +18°.

Прогноз на 22 мая / УНИАН
Прогноз на 22 мая / УНИАН

23 и 24 мая в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью холоднее всего будет на западе и востоке- до +6°, на остальной территории +9°…+10°. Днем температура по стране +15°...+22°. В воскресенье ночью на западе температура до +7°, днем в Украине от +16° до +22°.

Прогноз на 23 мая / УНИАН
Прогноз на 23 мая / УНИАН
Прогноз на 24 мая / УНИАН
Прогноз на 24 мая / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

18 мая - Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой. Главным было посадить огурцы и капусту.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом

19 мая - Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми. Люди говорили: "Приходи работать на белые горохи".

20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.

21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".

22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: "Два Николы у нас - один с травой, другой с зимой".

23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. Более древний праздник этой даты назывался "день Матушки Сырой Земли".

24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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